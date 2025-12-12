Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında belirgin bir değişim fırtınası esiyor. Duygusal dünyanda, aşkına dair sorumluluklarının ve ciddiyetinin arttığını hissediyor olabilirsin. Bu dönemde, ilişkini daha resmi bir zemine taşımayı düşünebilir, belki de gelecekteki hayatını birlikte planlama arzusunda olabilirsin.

Partnerinin güvenilirliği ve olgunluğu, bu dönemde senin için kritik bir öneme sahip. Her adımını atmadan önce onu denemek, güvenilirliğini test etmek isteyeceğini tahmin ediyoruz. Ancak burada bir uyarıda bulunmalıyız; aşk, bu tür sınavlardan bazen kalp kırıklıklarıyla çıkabilir. İlişkindeki bu deneme süreci, partnerinin duygusal yaralar almasına sebep olabilir. Dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…