Sevgili Oğlak, bugün aşk rüzgarları senin için farklı bir yöne esiyor. Hayatının aşkını bulmak, belki de hayallerini gerçekleştirecek bir ilişkiye adım atmak üzeresin. Hani derler ya 'zıt kutuplar birbirini çeker', bu kez bu durum senin için geçerli olmayacak. Kendi karakterine, düşüncelerine ve hayata bakış açına hayli benzer biriyle karşılaşabilirsin. Belki de bu kişiyle birlikte ortak hedefler belirleyip birlikte yürüyeceğin bir yol çizebilirsin.

Fakat dikkat etmelisin, çünkü aşk hayatında her zaman her şey yolunda gitmez. Rakip olarak gördüğün biriyle aranda belki de hiç beklemediğin bir yakınlaşma söz konusu olabilir. Bu durum seni hedeflerinden saptırabilir, belki de hayallerini gerçekleştireceğin o yoldan döndürebilir. Bu yüzden iyi düşünmelisin, bu aşk senin hayallerinden vazgeçmeye değer mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…