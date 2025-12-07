Sevgili Oğlak, bugüne adeta bir enerji patlamasıyla başlıyorsun. Geçtiğimiz haftanın yorgunluğunu hızla unutup yeni hafta ile birlikte artan rekabet enerjisine kapılıyorsun. Tam da bu noktada kendini bir anda liderlik pozisyonunda bulabilirsin. Bu durumda hırsın, disiplinli yapın ve kararlılığın da ön plana çıkabilir. İşte bu seni besleyen enerjiye dönüşüyor. Zira bulunduğun konumdan daha fazlasını istemek, senin doğanda var!

Tabii bu durumda rakiplerinle aranda çetin bir mücadele yaşanabilir. Ancak her adımını dikkatle atarsan, kazanan taraf sen olacaksın. Güç, otorite, para ve saygınlık bugün senin ana motivasyon kaynakların haline gelecek. Haftanın ilk gününe bu enerjiyle başlamak ise senin için büyük bir avantaj olacak.

Gelelim aşka! Aşk hayatına geldiğimizde ise ortak hedeflerin belirlediği bir ilişki gündeme gelecek! Hani derler ya 'zıt karakterler birbirini çeker' diye, bu kez senin için her şey farklı olacak. Kendine bir hayli benzeyen biriyle yakınlaşabilirsin. Ancak dikkatli ol, rakip olarak gördüğün biriyle aranda bir yakınlaşma söz konusu olabilir. Haliyle bu durum seni hedeflerinden saptırabilir. İyi düşünmelisin, bu aşk yolundan dönmeye değer mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…