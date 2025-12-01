onedio
2 Aralık Salı Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

2 Aralık 2025, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
01.12.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Aralık Salı gününüz nasıl geçecek? 2 Aralık Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün heyecanlana hazır olmalısın! Venüs ve Plüton arasındaki pozitif enerji akışı, maddi gücünü artıracak stratejik hamleler yapman için seni teşvik ediyor. Belki yeni bir iş teklifi, belki de gelirini artıracak bir proje ya da anlaşma kapını çalabilir. Bu noktada, kontrol ise tamamen senin elinde. Şartları belirleme gücün oldukça yüksek, bu yüzden tüm kartları sen dağıtıyorsun! 

Plüton'un maddi desteğinden de söz etmeden geçmeyelim! Bugün belki de bir süredir canını sıkan bir borç, ödeme veya maddi düzenlemeyle ilgili olumlu bir gelişme söz konusu olabilir. Rüzgar bugün senden yana esiyor ve bu konuda güçlü bir destek vermeye de hazır. Belki de beklediğin bir ödeme bugün eline geçebilir ya da artık umudunu kestiğin bir para eline ulaşabilir. Bu parayı projene yatırmayı da düşün deriz! 

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelirsek, Venüs ve Plüton arasındaki enerji akışı, seni birine karşı güçlü bir çekim hissiyle doldurabilir. Ancak aynı zamanda bu enerji, 'ihanet sezonu' olarak da adlandırılan bir dönemi işaret edebilir. Birinin söylediğiyle yaptığı şey arasındaki farkı, resmen gözle görebilirsin. Aman dikkat bu arada, partnerinin ya da flörtünün ihaneti ile sarsılabilirsin. Tabii senin de kalbinde bir karmaşa söz konusu olabilir. Sahi aklındaki ile kalbindeki aynı kişi mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

