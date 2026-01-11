Sevgili Oğlak, bu hafta gözler üzerinde olacak. Evrenin seni desteklediği bir dönemdesin. Merkür ile Jüpiter'in karşıtlığı, vizyoner duruşunu destekliyor ama bir yandan da bakış açını değiştiriyor. Artık daha büyük bir vizyonla ifade etmek, düşüncelerini ve fikirlerini daha geniş bir perspektiften ele almak için mükemmel bir zaman. Şimdi bir de kariyer hedeflerin netleşmeye başlamalı ve büyük düşüncelere odaklanmalısın!

Haftanın sonuna doğru ise burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay'dan güç alabilirsin. Böylece hayatında ve kariyerinde yeni bir döngüyü başlatabilirsin. Bu döngüyse statü değişikliği, yeni bir görev ya da kişisel bir hedefi gündeme getirebilir. Bu Yeni Ay, seni yılın ana karakteri yapıyor, tüm dikkatler senin üzerinde olacak. Kendin için çizeceğin yolu biz bile merak ediyoruz, doğrusu!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs'ün Kova burcuna geçişi, ilişkilerindeki değer algını değiştiriyor. Artık sadece sevmek yetmiyor, karşılıklı özgürlük de arıyorsun, değil mi? Bu farkındalık ya mevcut ilişkini güçlendirecek ya da seni yeni bir çekime doğru yönlendirecek. Bize soracak olursan, Venüs konumu gereği seni değişime çağırıyor. Yeni bir çekime ve aşka şans vermelisin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…