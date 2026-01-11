Sevgili Oğlak, bu hafta, sağlık konuları özellikle önemli. Çünkü bu hafta burcundaki Yeni Ay'ın etkisi altındasın. Bu, bedenini yeniden yapılandırma, belki de yeni bir fitness rutinine başlama fırsatı yakaladığın anlamına geliyor. Ancak, burada önemli olan nokta, kendini aşırı yormamak. Adım adım ilerlemek, sağlıklı ve sürdürülebilir bir değişim için anahtar olacaktır.

Bu hafta, özellikle kemiklerine, eklemlerine ve cildine dikkat etmen gerekiyor. Bu alanları güçlendirmek ve bakımını yapmak için düzenli bir program oluşturabilirsin. Ancak unutma, bu program nazik olmalı. Yani, kendini zorlamadan, bedeninin ihtiyaçlarını dinleyerek hareket etmelisin. Bu şekilde, hızla toparlanacak ve kendini daha enerjik hissedeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…