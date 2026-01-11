onedio
12 Ocak - 18 Ocak Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
11.01.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 12 Ocak - 18 Ocak haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 12 Ocak - 18 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta senin haftan! Evrenin tüm enerjisi seninle ve seni destekliyor. Merkür ile Jüpiter'in karşıtlığı, senin vizyoner yanını öne çıkarıyor ve bakış açını genişletiyor. Artık düşüncelerini ve fikirlerini daha geniş bir perspektiften ifade etme zamanı geldi. Vizyonunu genişlet, düşüncelerini ve fikirlerini daha geniş bir çerçeveden değerlendir. Bu, kariyer hedeflerini netleştirmen ve büyük düşüncelere odaklanman için mükemmel bir zaman.

Haftanın sonuna doğru, burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay ise hayatında ve kariyerinde yeni bir döngüyü başlatman için sana enerji verecek. Bu yeni döngü, statü değişikliği, yeni bir görev ya da kişisel bir hedefi gündeme getirebilir. Bu Yeni Ay, seni yılın yıldızı yapıyor, tüm gözler senin üzerinde. Kendin için çizeceğin yolu biz bile merakla bekliyoruz. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

