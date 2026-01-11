Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında önemli bir dönüm noktası olacak. Venüs'ün Kova burcuna geçişi, aşk ve ilişkilerdeki değer algını tamamen değiştirecek. Artık sadece sevgiye dayalı bir ilişki yeterli gelmiyor, özgürlüğünü de koruyan bir aşk arayışındasın, değil mi? Bu yeni farkındalık, mevcut ilişkini daha da güçlendirebileceği gibi, tamamen yeni bir aşka doğru yönlendirebilir seni!

Venüs'ün yeni konumu, değişimin rüzgarlarını estiriyor. Bu değişim, belki de uzun zamandır beklediğin, kalbinin derinliklerinde gizli kalmış bir aşkı getirebilir. Bize soracak olursan, gökyüzü de değişime ayak uydurmanı ve yeni bir aşka şans vermeni öneriyor. Belki de hayatının aşkı tam da bu değişimle karşına çıkacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…