Oğlak Burcu right-white
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

11.01.2026 - 18:01

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 12 Ocak - 18 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 12 Ocak - 18 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında önemli bir dönüm noktası olacak. Venüs'ün Kova burcuna geçişi, aşk ve ilişkilerdeki değer algını tamamen değiştirecek. Artık sadece sevgiye dayalı bir ilişki yeterli gelmiyor, özgürlüğünü de koruyan bir aşk arayışındasın, değil mi? Bu yeni farkındalık, mevcut ilişkini daha da güçlendirebileceği gibi, tamamen yeni bir aşka doğru yönlendirebilir seni! 

Venüs'ün yeni konumu, değişimin rüzgarlarını estiriyor. Bu değişim, belki de uzun zamandır beklediğin, kalbinin derinliklerinde gizli kalmış bir aşkı getirebilir. Bize soracak olursan, gökyüzü de değişime ayak uydurmanı ve yeni bir aşka şans vermeni öneriyor. Belki de hayatının aşkı tam da bu değişimle karşına çıkacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

