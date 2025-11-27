Sevgili Oğlak, bugün gökyüzünde Merkür'ün durağan konumda olduğunu görüyoruz. Bu, finansal kararlarını hızlı bir şekilde vermen konusunda seni uyarıyor. Bir ödeme, tahsilat veya anlaşma belki de beklediğinden biraz daha fazla zaman alabilir. Ancak bu durum, canını sıkacak bir durum olmamalı. Aksine, bu gecikme daha stratejik düşünmene ve hareket etmene yardımcı olabilir.

Öte yandan bugün çalışma temponun arttığını da hissedebilirsin. Mali krizler seni hırslandıracak gibi görünüyor. Bu süreçte ekip içi iletişimde ipleri eline alabilir, düzeni sağlayan kişi olabilirsin. Basit iletişim sorunları ve aksaklıklara tahammül edemeyebilir, her şeyi hızla yerli yerine de koyabilirsin. Hadi gücü eline al, başarılı olacağına eminiz!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, bugün mesafenin önemli bir tema olduğunu söyleyebiliriz. Partnerine karşı soğuk bir tavır sergileyebilirsin. İlişkine biraz mesafe koymak, kendine alan açmak ve sınırları belirlemek isterken bir anda, 'Gerekirse yalnız kalırım' demeye de başlayabilirsin. Küçük bir tartışma bile kapıyı çarpıp gitme isteği yaratabilir. Ancak sakin olmalı, belki de partnerinle taleplerini açıkça konuşmalı ve sınırları sözlerle belirlemelisin. Seni anlayacağına eminiz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…