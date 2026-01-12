onedio
Bebek Otel’de Yıkım Kararı: İBB ve Polis Ekipleri Sabah Saatlerinde Bebek Otel’de

Bebek Otel'de Yıkım Kararı: İBB ve Polis Ekipleri Sabah Saatlerinde Bebek Otel'de

12.01.2026 - 08:19 Son Güncelleme: 12.01.2026 - 08:44

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve polis ekipleri, sabahın ilk saatlerinde kaçak yapılarının yıkım işlemlerini başlatmak üzere Bebek Otel’e gitti.

İBB ve polis ekipleri, Bebek Otel'deki kaçak yapıların yıkımı işlemlerini başlatmak üzere sabahın erken saatlerinde otele gitti.

