28 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

27.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Kasım Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Merkür durağan bir pozisyon alıyor ve bu durumun üzerinde bazı etkileri olabilir. Sinir sistemin bu durumdan biraz huzursuz olabilir, daha hassas bir hale gelebilir. Aman dikkat bu da ufak tefek olaylara karşı daha hızlı ve ani tepkiler vermene neden olabilir. Belki de normalde göz ardı edeceğin bir durum, bugün senin için büyük bir sorun haline gelebilir. Aynı zamanda, bu durağan Merkür etkisi kaslarında da hissedilebilir. Zaman zaman ani gerilmeler ve ağrılar yaşayabilirsin, bu da gününü biraz daha zorlaştırabilir.

Bu durumda ne yapmalı, diye soruyorsan, sana küçük bir önerimiz olacak: Kafein tüketimini biraz azaltmayı düşünebilirsin. Çünkü kafein, sinir sistemini daha da hassaslaştırabilir. Bu nedenle, bugün kahve, çay gibi kafein içeren içeceklerden uzak durmak, gününü daha rahat ve huzurlu geçirmene yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

