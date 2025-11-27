onedio
27.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Kasım Cuma günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzünün hızlı çocuğu Merkür, sonunda durağan konuma geçiyor. Bu durum, senin için özellikle boyun ve omuz bölgende bir miktar gerginliğe neden olabilir. Bilgisayar başında geçirdiğin uzun saatler, bu gerginliği daha da artırabilir ve vücudunda bir sertleşme hissi yaratabilir.

Fakat endişelenme, bu durumun üstesinden gelmenin yolları var. Sık sık pozisyon değiştirmen, belki biraz ayakta çalışmayı denemen, belki de biraz yürüyüşe çıkman bu gerginliği azaltabilir. Ayrıca, günün sonunda sıcak bir duş almayı da unutma. Sıcak su, kaslarını gevşetir ve rahatlamanı sağlar. Hem vücudunun hem de ruhunun dinlenmesi için bu küçük önerilere kulak vermeni tavsiye ederiz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

