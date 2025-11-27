onedio
Koç Burcu right-white
28 Kasım 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

27.11.2025 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 28 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 

28 Kasım Cuma günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında tansiyon yükselişe geçebilir. Belki bir mesaj beklediğinden daha geç gelebilir ve bu seni bir dizi düşünceye sürükleyebilir. Ya da belki de sen, partnerine karşı biraz daha soğuk bir tutum sergileyebilirsin. Böylece küçük bir tartışma, beklenmedik bir şekilde büyüyebilir ve iki Koç enerjisi birbirine çarptığında 'Belki de bir süre görüşmemeliyiz' şeklinde bir cümle dökülebilir dudaklarından.

Ama hadi gel, dürüst olalım; bu ilişkiyi bitirmek için bir fırsat arıyordun, değil mi? Çünkü seni öfkelendiren aslında tartışmalar ya da soğuk yanıtlar değil, hâlâ bu ilişkide olmanın verdiği duygusal yük. Eğer içten içe gitmek istiyorsan, bahanelerle zaman kaybetme ve bu ağır yüklerden arınma zamanı gelmiş olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

