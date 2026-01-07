onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cuma Namazı Çıkışı Babasının Hayrına 500 Kilo Domuzdan Kavurma Yedirdi

Cuma Namazı Çıkışı Babasının Hayrına 500 Kilo Domuzdan Kavurma Yedirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.01.2026 - 12:52

Aydın Denge'nin haberine göre geçtiğimiz yıllarda yaban domuzu eti ticareti yaptığı için hakkında birkaç kez işlem yapılan bir kasabın vatandaşa babasının hayrına 500 kilo domuz eti yedirdiği ortaya çıktı. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan kasap C.C'nin arkadaşının olayı itiraf ettiği öne sürüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İddiaya göre olay 2015 yılında, bir cuma günü Aydın Efeler Bey Cami’nin önünde yaşandı.

İddiaya göre olay 2015 yılında, bir cuma günü Aydın Efeler Bey Cami’nin önünde yaşandı.

Kasap C.C. yaklaşık yarım ton domuz etinden yaptığı kavurmayı, babasının hayrına 3 binden fazla Aydınlıya pilavla birlikte ikram etti. Kasap C.’nin daha sonra bu durumu bir din görevlisine, “Hocam domuz etinden yaptığım kavurmayı Aydınlılar çok sevdi. Yiyen bir daha yedi. Ben şimdi sevap mı işledim, günah mı?” diye sorduğunu, din görevlisinin ise sorusunu yanıtlamadan yanından ayrıldığını söylediği de ifade edildi.

Daha önce de yakalanmış.

Daha önce de yakalanmış.

Aydın’da geçtiğimiz yıllarda birkaç kez yaban domuzu etleriyle yakalanan C. C.’nin, bu etleri kasaplara, sucukçulara, restoranlara ve otellere pazarladığı öne sürülmüş, ele geçirilen domuz etleri imha edilmişti. Kasap C., sosyal medya hesabından kendisinden domuz eti alan işletmeleri, “İsimlerinizi açıklarım” tehdidinde de bulunmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
8
7
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın