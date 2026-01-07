Cuma Namazı Çıkışı Babasının Hayrına 500 Kilo Domuzdan Kavurma Yedirdi

Kasap C.C. yaklaşık yarım ton domuz etinden yaptığı kavurmayı, babasının hayrına 3 binden fazla Aydınlıya pilavla birlikte ikram etti. Kasap C.’nin daha sonra bu durumu bir din görevlisine, “Hocam domuz etinden yaptığım kavurmayı Aydınlılar çok sevdi. Yiyen bir daha yedi. Ben şimdi sevap mı işledim, günah mı?” diye sorduğunu, din görevlisinin ise sorusunu yanıtlamadan yanından ayrıldığını söylediği de ifade edildi.