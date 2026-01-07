Cuma Namazı Çıkışı Babasının Hayrına 500 Kilo Domuzdan Kavurma Yedirdi
Aydın Denge'nin haberine göre geçtiğimiz yıllarda yaban domuzu eti ticareti yaptığı için hakkında birkaç kez işlem yapılan bir kasabın vatandaşa babasının hayrına 500 kilo domuz eti yedirdiği ortaya çıktı. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan kasap C.C'nin arkadaşının olayı itiraf ettiği öne sürüldü.
İddiaya göre olay 2015 yılında, bir cuma günü Aydın Efeler Bey Cami’nin önünde yaşandı.
Daha önce de yakalanmış.
