onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Çıplak Elle Yakaladığı Domuz ile Gündem Olan Vatandaştan “Kimseye Önermiyorum” Uyarısı

Çıplak Elle Yakaladığı Domuz ile Gündem Olan Vatandaştan “Kimseye Önermiyorum” Uyarısı

Sinop
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.01.2026 - 11:01

Sinop’ta bir vatandaş, ağzında sigara varken karlı havada çıplak elleriyle doğada yavru bir domuz yakalamıştı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler dünya gündemine de girmişti. Domuzu yakalayan Şenel Yılmaz, “Kimse bana özenmesin, yakalamaya kalkmasın. Domuzlar insanı parçalayabilir” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çıplak elle yavru domuz yakalayan vatandaşın görüntüleri

“Sakın kimse bana özenmesin”

“Sakın kimse bana özenmesin”

Olayın tamamen anlık bir refleks olduğunu ve kimseye örnek olmaması gerektiğini vurgulayan Şenel Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Köyümden Erfelek’e gelirken bir domuz sürüsüyle karşılaştık. Daha önce de yakalamıştım ama o zaman kameraya almamıştım. Bu sefer bir anı olsun diye yakaladım ve sonra saldım. Kimse buna özenmesin. Büyükleri insanı parçalayabilir. Kucağıma aldığımda karın içine battık. Domuzu önüme koyarak kardan çıkabildim. Benim için kötü bir an değildi, aksine güzel bir anıydı. Videolarda sonradan fark ettim, sigara da yanıyormuş. Domuza zarar vermedim; amacım zarar vermek olsaydı salmazdım.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
7
3
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın