Çıplak Elle Yakaladığı Domuz ile Gündem Olan Vatandaştan “Kimseye Önermiyorum” Uyarısı
Sinop’ta bir vatandaş, ağzında sigara varken karlı havada çıplak elleriyle doğada yavru bir domuz yakalamıştı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler dünya gündemine de girmişti. Domuzu yakalayan Şenel Yılmaz, “Kimse bana özenmesin, yakalamaya kalkmasın. Domuzlar insanı parçalayabilir” ifadelerini kullandı.
Çıplak elle yavru domuz yakalayan vatandaşın görüntüleri
“Sakın kimse bana özenmesin”
