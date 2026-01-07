Çıplak Elle Yakaladığı Domuz ile Gündem Olan Vatandaştan “Kimseye Önermiyorum” Uyarısı

Olayın tamamen anlık bir refleks olduğunu ve kimseye örnek olmaması gerektiğini vurgulayan Şenel Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Köyümden Erfelek’e gelirken bir domuz sürüsüyle karşılaştık. Daha önce de yakalamıştım ama o zaman kameraya almamıştım. Bu sefer bir anı olsun diye yakaladım ve sonra saldım. Kimse buna özenmesin. Büyükleri insanı parçalayabilir. Kucağıma aldığımda karın içine battık. Domuzu önüme koyarak kardan çıkabildim. Benim için kötü bir an değildi, aksine güzel bir anıydı. Videolarda sonradan fark ettim, sigara da yanıyormuş. Domuza zarar vermedim; amacım zarar vermek olsaydı salmazdım.”