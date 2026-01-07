onedio
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Açıkladı: Doğum İzni Değişikliği Yakında Meclis Gündemine Gelecek

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Açıkladı: Doğum İzni Değişikliği Yakında Meclis Gündemine Gelecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.01.2026 - 10:31

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da katıldığı etkinlikte açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin doğurganlık hızının en düşük Avrupa ülkeleriyle aynı seviyeye geldiğini söyleyen Bakan Göktaş, “Bu durum, sosyal güvenlikten kalkınmaya kadar her alanı etkileyecek stratejik bir meseledir.” ifadelerini kullandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, kamu ve özel sektör çalışanları için doğum izni düzenlemesinin de yakında Meclis gündemine geleceğini söyledi.

Kaynak: Mynet / Ersel Yıldırım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’de düşen doğurganlık hızıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’de düşen doğurganlık hızıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım’ın haberine göre, “Türkiye, doğurganlık hızında kritik bir eşiğin altına düşmüş durumda.” diyen Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

Birleşmiş Milletler’in çok düşük senaryosuna göre, mevcut eğilimler devam ederse Türkiye nüfusu 2100 yılında 25 milyona kadar gerileyecek. TÜİK’in düşük senaryosuna göre ise 54 milyona düşecek. Sadece istatistikten ibaret olmayan bu durum; üretimden savunmaya, sosyal güvenlikten kalkınmaya kadar her alanı etkileyecek stratejik bir meseledir. Bu yüzden nüfus meselesini millî güvenlik ve beka sorunu olarak ele alıyor, çok boyutlu stratejilerle nüfus artışını teşvik eden politikalar yürütüyor ve yasal düzenlemeleri birbiri ardına hayata geçiriyoruz.”

Özel sektör çalışanlarının doğum izni artacak

Özel sektör çalışanlarının doğum izni artacak

Özel sektör çalışanlarının doğum iznini artıracak düzenleme ile ilgili de konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Hem kamu hem de özel sektör çalışanları için doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 10 güne çıkarılmasını sağlayacak kanun teklifinin yakın zamanda Meclisimizin onayına sunulmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarında kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı da hızlandırdık.”

15 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağı geliyor

15 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağı geliyor

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, son olarak 15 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya yasağı hazırlığı yapıldığını açıkladı.

“15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağımız, bu ayın sonunda Meclis’te ilgili komisyona sevk edilecek. 15 yaşından küçük çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunulmaması ve hesap açılmaması yükümlülüğünün getirilmesini, çocukların zararlı içeriklere maruz kalmadan etkili filtreleme sistemlerinin kurulmasını önerdik. Böylece çocuklarımızı dijital dünyanın gölgesine değil, güvenli bir geleceğe taşıyacak iradeyi hep birlikte ortaya koyabiliriz.”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
