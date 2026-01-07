Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Açıkladı: Doğum İzni Değişikliği Yakında Meclis Gündemine Gelecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da katıldığı etkinlikte açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin doğurganlık hızının en düşük Avrupa ülkeleriyle aynı seviyeye geldiğini söyleyen Bakan Göktaş, “Bu durum, sosyal güvenlikten kalkınmaya kadar her alanı etkileyecek stratejik bir meseledir.” ifadelerini kullandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, kamu ve özel sektör çalışanları için doğum izni düzenlemesinin de yakında Meclis gündemine geleceğini söyledi.
Kaynak: Mynet / Ersel Yıldırım
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’de düşen doğurganlık hızıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Özel sektör çalışanlarının doğum izni artacak
15 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağı geliyor
