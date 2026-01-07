Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Açıkladı: Doğum İzni Değişikliği Yakında Meclis Gündemine Gelecek

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım’ın haberine göre, “Türkiye, doğurganlık hızında kritik bir eşiğin altına düşmüş durumda.” diyen Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

“Birleşmiş Milletler’in çok düşük senaryosuna göre, mevcut eğilimler devam ederse Türkiye nüfusu 2100 yılında 25 milyona kadar gerileyecek. TÜİK’in düşük senaryosuna göre ise 54 milyona düşecek. Sadece istatistikten ibaret olmayan bu durum; üretimden savunmaya, sosyal güvenlikten kalkınmaya kadar her alanı etkileyecek stratejik bir meseledir. Bu yüzden nüfus meselesini millî güvenlik ve beka sorunu olarak ele alıyor, çok boyutlu stratejilerle nüfus artışını teşvik eden politikalar yürütüyor ve yasal düzenlemeleri birbiri ardına hayata geçiriyoruz.”