Yurt Dışından Yapılan Alışverişlerdeki 30 Euro Sınırının Kaldırılması Sosyal Medyanın Gündeminde
Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre yurt dışı alışverişlerinde 30 euroya düşürülen sınır tamamen kaldırıldı. Karara göre TEMU, Alibaba, Amazon gibi sitelerden verilen tüm siparişler gümrük beyannamesi gerektirecek ve ek hizmet bedeli ödenecek. Yurt dışındaki fiyatların halihazırda Türkiye'deki fiyatlardan çok daha ucuz olmasının sürekli gündeme geldiği son yıllarda bu karar tepkiyle karşılandı.
Karara tepki geldi.
İthalatçı kurumlar da tepkilerin odağında.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
