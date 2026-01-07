onedio
Yurt Dışından Yapılan Alışverişlerdeki 30 Euro Sınırının Kaldırılması Sosyal Medyanın Gündeminde

Yurt Dışından Yapılan Alışverişlerdeki 30 Euro Sınırının Kaldırılması Sosyal Medyanın Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
07.01.2026 - 12:21

Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre yurt dışı alışverişlerinde 30 euroya düşürülen sınır tamamen kaldırıldı. Karara göre TEMU, Alibaba, Amazon gibi sitelerden verilen tüm siparişler gümrük beyannamesi gerektirecek ve ek hizmet bedeli ödenecek. Yurt dışındaki fiyatların halihazırda Türkiye'deki fiyatlardan çok daha ucuz olmasının sürekli gündeme geldiği son yıllarda bu karar tepkiyle karşılandı.

Karara tepki geldi.

Karara tepki geldi.
İthalatçı kurumlar da tepkilerin odağında.

İthalatçı kurumlar da tepkilerin odağında.

Yorum Yazın