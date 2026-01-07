onedio
Nakit Para ile Altın Alımının Yasaklanması Sonrasında Vergi Gelir İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.01.2026 - 11:55

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayında başlayacak düzenleme ile kuyumculardan nakit para ile altın alımını yasaklayacak. Bakanlık, yeni düzenleme ile kayıt dışı paranın önüne geçmeyi hedefliyor. Piyasa uzmanı İris Cibre ise yeni düzenleme ile altın satışlarının bandrolle kontrol altına alınacağına dikkat çekerek, “Altın değer artışı üzerinden yeni vergi gelmezse dişimi kırarım” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de günün en önemli konu başlıklarından biri, nakit para ile altın alımının yasaklanması oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kara para ile mücadele kapsamında kayıt dışı parayı önlemek için altın alımında banka kaydını zorunlu hâle getirdi.

Nisan ayında yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile birlikte vatandaşlar, çeyrek, gram veya ziynet altın satın almak istediklerinde ödemelerini yalnızca kredi kartı, banka kartı veya IBAN üzerinden para transferi yoluyla gerçekleştirebilecek. Bu hamleyle, kimin ne kadar altın aldığı dijital ortamda kayıt altına alınmış olacak.

Bakanlık ayrıca bu yöntemle piyasada bulunan sahte altın satışlarını da önlemeyi amaçlıyor.

Piyasa uzmanı İris Cibre ise yeni düzenleme sonrasında vergi getirilebileceğini iddia etti.

twitter.com

Bu karar enteresan; Nisan sonrası tüm altınlar bandrollü olacak, nakit ödeme yasaklanacak.

Yeni düzenlemeyle, bankadaki altın birikimiyle konut almak isteyenlerin altının beyan belgesini ibraz etmesi gerekecek; belge yoksa banka işlemi yapılmayacak.

Burada birkaç konu var:

Kapalıçarşı, son dönemde IAR operasyonu, altın fiyatlarındaki hızlı artış ve yoğun denetimler nedeniyle önemli ölçüde sıkıntı yaşıyor. Çok sayıda dükkân ve şirket kapanıyor. Diğer yandan, piyasada önemli miktarda kara para döndüğü de biliniyor.

Bir diğer konu ise şu: Altın hareketi bandrolle kontrol altına alındıktan sonra, değer artışı üzerinden vergilendirme gelmezse dişimi kırarım…

