Nakit Para ile Altın Alımının Yasaklanması Sonrasında Vergi Gelir İddiası

Türkiye’de günün en önemli konu başlıklarından biri, nakit para ile altın alımının yasaklanması oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kara para ile mücadele kapsamında kayıt dışı parayı önlemek için altın alımında banka kaydını zorunlu hâle getirdi.

Nisan ayında yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile birlikte vatandaşlar, çeyrek, gram veya ziynet altın satın almak istediklerinde ödemelerini yalnızca kredi kartı, banka kartı veya IBAN üzerinden para transferi yoluyla gerçekleştirebilecek. Bu hamleyle, kimin ne kadar altın aldığı dijital ortamda kayıt altına alınmış olacak.

Bakanlık ayrıca bu yöntemle piyasada bulunan sahte altın satışlarını da önlemeyi amaçlıyor.