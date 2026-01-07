Nakit Para ile Altın Alımının Yasaklanması Sonrasında Vergi Gelir İddiası
Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayında başlayacak düzenleme ile kuyumculardan nakit para ile altın alımını yasaklayacak. Bakanlık, yeni düzenleme ile kayıt dışı paranın önüne geçmeyi hedefliyor. Piyasa uzmanı İris Cibre ise yeni düzenleme ile altın satışlarının bandrolle kontrol altına alınacağına dikkat çekerek, “Altın değer artışı üzerinden yeni vergi gelmezse dişimi kırarım” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de günün en önemli konu başlıklarından biri, nakit para ile altın alımının yasaklanması oldu.
Piyasa uzmanı İris Cibre ise yeni düzenleme sonrasında vergi getirilebileceğini iddia etti.
