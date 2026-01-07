Bir Köy 60 Yıl Sonra İsmine Kavuştu: 1960 Yılından Bu Yana Verilen ‘İsim’ Mücadelesi

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde, 60 yıllık isim mücadelesi nihayet son buldu. 1960'lı yılların sonunda 'Sülye Bala' olan isim 'Günlüce' olarak değiştirildi. Köylülerin mücadelesi ise o günden bu yana devam etti.

Aradan geçen uzun yıllara rağmen köy halkı 'Günlüce' ismini benimseyemedi. Günlük hayatta, tabelalarda 'Sülye' adı kullanılmaya devam etti.

Köy halkının isim tepkisi sürerken, muhtar Adem İnan resmi süreci başlattı.