onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Köy 60 Yıl Sonra İsmine Kavuştu: 1960 Yılından Bu Yana Verilen ‘İsim’ Mücadelesi

Bir Köy 60 Yıl Sonra İsmine Kavuştu: 1960 Yılından Bu Yana Verilen ‘İsim’ Mücadelesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.01.2026 - 11:47

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde 60 yıldır isim tartışması sürüyordu. 1960’lı yıllardan bu yana devam eden mücadele son buldu. Adı ‘Günlüce’ olan köyün ismi yeniden ‘Sülye’ oldu. Köylüler “Özümüze döndük” sözleriyle isim değişikliğini sevinçle karşıladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

60 yıl sonra ismi değişen köy.

60 yıl sonra ismi değişen köy.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde, 60 yıllık isim mücadelesi nihayet son buldu. 1960'lı yılların sonunda 'Sülye Bala' olan isim 'Günlüce' olarak değiştirildi. Köylülerin mücadelesi ise o günden bu yana devam etti.

Aradan geçen uzun yıllara rağmen köy halkı 'Günlüce' ismini benimseyemedi. Günlük hayatta, tabelalarda 'Sülye' adı kullanılmaya devam etti.

Köy halkının isim tepkisi sürerken, muhtar Adem İnan resmi süreci başlattı.

İmzalar toplandı, İçişleri Bakanlığı inceleme yaptı.

İmzalar toplandı, İçişleri Bakanlığı inceleme yaptı.

Köy sakinlerinden imzalar toplandı; hazırlanan gerekçeli raporlarla İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerin ardından köylülerin talebi haklı bulundu. 

Alınan kararla birlikte köyün adı yeniden 'Sülye' olarak tescil edildi. Köy sakinleri, 'Bizim için burası her zaman Sülye’ydi. Şimdi resmiyette de özümüze döndük' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın