Bir Köy 60 Yıl Sonra İsmine Kavuştu: 1960 Yılından Bu Yana Verilen ‘İsim’ Mücadelesi
Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde 60 yıldır isim tartışması sürüyordu. 1960’lı yıllardan bu yana devam eden mücadele son buldu. Adı ‘Günlüce’ olan köyün ismi yeniden ‘Sülye’ oldu. Köylüler “Özümüze döndük” sözleriyle isim değişikliğini sevinçle karşıladı.
60 yıl sonra ismi değişen köy.
İmzalar toplandı, İçişleri Bakanlığı inceleme yaptı.
