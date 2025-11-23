onedio
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Kasım Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, biliyoruz ki senin için sorumluluklar hayatının önemli bir parçası. Ancak bazen bu sorumluluklarının ağırlığı bedenini de etkileyebiliyor. İşte tam da bu noktada, bedenine biraz daha dikkat etmen gerekiyor. Kendini biraz daha rahat hissetmek için belki de artık derin bir nefes alıp bazı şeyleri üzerinden atmanın vakti gelmiştir. 

Belki de pazartesi gününün hızlı temposuna rağmen senin ihtiyacın olan biraz sessizlik ve huzurdur. Zihinsel yüklerinin fiziksel alandan çekilmesini sağlamak için biraz meditasyon yapmayı veya sakin bir müzik dinlemeyi düşünebilirsin.  Unutma ki hayatta en önemli olan kendini iyi hissetmek ve enerjini korumak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

