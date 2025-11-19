Sevgili Koç, bugün enerjin tavan yapacak. Vücudun adeta bir enerji fabrikası gibi çalışacak, her türlü işin üstesinden gelmek senin için çocuk oyuncağı olacak. Ancak, zihninin bu aralar bazı ayrıntılara gereğinden fazla takıldığını fark edebilirsin. Belki de bu, bir işi mükemmel yapma isteğinden kaynaklanıyor olabilir. Sağlığın için ise bu stresten kurtulmalısın.

Tam da bu noktada belki de iş rutinlerini biraz esnetmeli, kaslarına ve sinir sistemine anlık rahatlamalar sağlamalısın. Bu, hem daha verimli olmana yardımcı olacak hem de stres seviyeni düşürecektir. Akşam saatlerinde ise günün yoğunluğunu tamamen söndürmek için kısa bir sakinlik molası almayı ihmal etme. Belki bir kitap okuyabilir, belki de sevdiğin bir müziği dinleyerek rahatlayabilirsin. Kendine biraz zaman ayırmak, enerjini yeniden toplamana yardımcı olacak ve seni yeni bir güne hazır hale getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…