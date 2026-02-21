Orhan Pamuk’a Ait Olduğu İddia Edilen Evin Manzarası Gündem Oldu
Son olarak Masumiyet Müzesi’nin dizi uyarlamasıyla yeniden gündeme gelen Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, sosyal medyada yayılan bir videoyla konuşuluyor. Cihangir’de bulunan 1972 yapımı Taray Apartmanı’ndaki dairelerden birkaçının Pamuk’a ait olduğu öne sürüldü. Paylaşılan boğaz manzaralı görüntüler kısa sürede gündem oldu.
2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü kazanan Orhan Pamuk’un eserlerinde İstanbul önemli bir yer tutuyor.
Son dönemde Masumiyet Müzesi’nin dizi uyarlamasıyla yeniden gündeme gelen Orhan Pamuk, bu kez sosyal medyada yayılan bir görüntüyle konuşuluyor.
