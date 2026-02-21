onedio
Orhan Pamuk’a Ait Olduğu İddia Edilen Evin Manzarası Gündem Oldu

Orhan Pamuk'a Ait Olduğu İddia Edilen Evin Manzarası Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
21.02.2026 - 22:04

Son olarak Masumiyet Müzesi’nin dizi uyarlamasıyla yeniden gündeme gelen Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, sosyal medyada yayılan bir videoyla konuşuluyor. Cihangir’de bulunan 1972 yapımı Taray Apartmanı’ndaki dairelerden birkaçının Pamuk’a ait olduğu öne sürüldü. Paylaşılan boğaz manzaralı görüntüler kısa sürede gündem oldu.

2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü kazanan Orhan Pamuk’un eserlerinde İstanbul önemli bir yer tutuyor.

Özellikle Beyoğlu ve çevresi, romanlarında sıkça geçen mekanlar arasında. Yazarın uzun yıllardır Cihangir’de yaşadığı biliniyor. Ayrıca yine Cihangir’de bulunan ve romanından ilhamla kurulan Masumiyet Müzesi de bu bağın en somut örneklerinden biri.

Son dönemde Masumiyet Müzesi’nin dizi uyarlamasıyla yeniden gündeme gelen Orhan Pamuk, bu kez sosyal medyada yayılan bir görüntüyle konuşuluyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
