Gizem Karaca Minik Kızı Leyla Yaz'ın Yüzünü İlk Kez Paylaştı!
Oyuncu Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz’ın yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Yaklaşık 8 ay önce anne olan ve paylaşımlarında kızına da yer veren Karaca’nın bu kızı tatlılığıyla kalpleri eritti.
Gizem Karaca, 2011 Miss Türkiye’de kariyerine adım attıktan sonra oyunculuğa yönelmiş ve kısa sürede Türk televizyon ve sinemasında tanınan isimlerden biri olmuştu.
Oyuncu Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz'ın yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
