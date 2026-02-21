onedio
Gizem Karaca Minik Kızı Leyla Yaz'ın Yüzünü İlk Kez Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
21.02.2026 - 19:09

Oyuncu Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz’ın yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Yaklaşık 8 ay önce anne olan ve paylaşımlarında kızına da yer veren Karaca’nın bu kızı tatlılığıyla kalpleri eritti.

Gizem Karaca, 2011 Miss Türkiye’de kariyerine adım attıktan sonra oyunculuğa yönelmiş ve kısa sürede Türk televizyon ve sinemasında tanınan isimlerden biri olmuştu.

'Eve Düşen Yıldırım”, “Benim Hala Umudum Var”, “Güzel Köylü”, “İçimdeki Fırtına”, “Kara Sevda” ve “Şampiyon” gibi popüler yapımlarda yer alan Gizem Karaca son olarak özel hayatındaki gelişmelerle gündemde.

2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren Gizem Karaca, evliliğinin ardından İstanbul’dan ayrılarak İzmir’e yerleşmiş ve hayatını uzun süredir burada sürdürmeyi tercih etmişti. Gözlerden uzak, sakin bir yaşam kuran Karaca, 26 Haziran 2025 tarihinde kızı Leyla Yaz’ı kucağına alarak anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Oyuncu Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz’ın yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

2025 yılının Haziran ayında anne olan Gizem Karaca kızını paylaşarak ''Yaz'ın sıkı takipçileri varmış ya çok hoşuma gitti. Evet Yaz 1 hafta sonra 8 aylık oluyor. 7,5 yazmalıydım. Şu ana kadar yeni güncellemeyle Yaz kendisi oturabiliyor, düşe kalka emekliyor, bir yerlere tutunarak ayağa kalkmalar başladı. Emzirme + 3 öğün ek gıda devam ediyoruz. Altta iki minnak diş var, uykular az buçuk düzenli günde 3 uyku ama hala destekli uyutuyorum. Hatta geceleri aramızda uyuyor. Evet sormayın, beceremedik yanımızdan ayırma işini. Hatta denemedim bile galiba o isteyene kadar böyle devam edecek'' ifadelerini paylaştı.

