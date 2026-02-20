Ramazan Vlogu Çeken Bir Kullanıcının Angelina Jolie ile Benzerliği Gündem Oldu!
Kaynak: https://www.instagram.com/denizz_durm...
Sosyal medyada paylaşılan bir Ramazan videosu, içeriğinden çok yarattığı benzerlik tartışmasıyla gündeme oturdu. Daha önce farklı yapımlarda boy gösteren Deniz Durmaz isimli oyuncu paylaştığı videodaki yüz hatlarıyla dünyaca ünlü isim Angelina Jolie'ye benzetildi. Sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
Hollywood’da oyunculuğu, duru güzelliği, aktivist kimliği ve güçlü duruşuyla öne çıkabilen ender isimlerden biri de Angelina Jolie.
Sosyal medyada paylaşılan bir video beklenmedik bir şekilde gündemin tam ortasına oturdu.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
