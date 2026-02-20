onedio
Ramazan Vlogu Çeken Bir Kullanıcının Angelina Jolie ile Benzerliği Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
20.02.2026 - 15:39

Sosyal medyada paylaşılan bir Ramazan videosu, içeriğinden çok yarattığı benzerlik tartışmasıyla gündeme oturdu. Daha önce farklı yapımlarda boy gösteren Deniz Durmaz isimli oyuncu paylaştığı videodaki yüz hatlarıyla dünyaca ünlü isim Angelina Jolie'ye benzetildi. Sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/denizz_durm...
Hollywood’da oyunculuğu, duru güzelliği, aktivist kimliği ve güçlü duruşuyla öne çıkabilen ender isimlerden biri de Angelina Jolie.

2000’li yılların başında Lara Croft: Tomb Raider serisiyle aksiyon sinemasının simge isimlerinden biri hâline gelen, Brad Pitt ile başrollerini paylaştığı Mr. & Mrs. Smith,  gibi ikonik yapımlarla adından bahsettiren Angelina Jolie bambaşka bir nedenle gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video beklenmedik bir şekilde gündemin tam ortasına oturdu.

