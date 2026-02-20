onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Demet Akalın Türkiye Cevabıyla Takdir Toplayan Özgü Namal'ı Övmelere Doyamadı

Demet Akalın Türkiye Cevabıyla Takdir Toplayan Özgü Namal'ı Övmelere Doyamadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.02.2026 - 12:31

Dünya sinemasının en prestijli sahnelerinden biri olan Berlin International Film Festival’nde verdiği yanıtla gündemden düşmeyen Özgü Namal, @gazetemagazin'e konuştu. Daha önce yaptığı paylaşımla dikkat çeken Demet Akalın'dan Özgü Namal'a bir destek daha geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya sinemasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Berlin Film Festivali, bu yıl Türk sineması adına oldukça dikkat çeken anlara sahne oldu.

Dünya sinemasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Berlin Film Festivali, bu yıl Türk sineması adına oldukça dikkat çeken anlara sahne oldu.

Uzun bir aranın ardından beyaz perdeye güçlü bir dönüş yapan Özgü Namal, başrolünde yer aldığı “Sarı Zarflar” filmiyle boy gösterdi. Üstelik performansıyla “En İyi Oyuncu” adayları arasına adını yazdırdı. Ancak geceden geriye sadece adaylık değil, verdiği bir röportaj yanıtı da kaldı.

Festival kapsamında düzenlenen söyleşide Namal’a yöneltilen bir soru kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir muhabirin, “Bu hikaye Türkiye’de çekilseydi performansınız değişir miydi?” sorusu üzerine ünlü oyuncu verdiği yanıt dikkat çekti.

Namal, filmin Almanya’da çekilmesinin bir zorunluluk olmadığını özellikle vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Bu, Türkiye’de çekilemeyen bir film değil. Almanya’da çekilmesi tercih edilmiş bir şey. Performans açısından büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ancak yönetmenin buraya olan hâkimiyeti ve atmosferi iyi hissetmesi elbette kameraya yansımıştır. Türk ve Alman sinemasının bir arada olmasından mutluluk duyuyorum.”

Namal'ın bu sözlerine Demet Akalın'dan destek yorumu gelmişti:

Özgü Namal verdiği Türkiye yanıtı hakkında Gazetemagazin'e konuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın