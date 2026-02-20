Demet Akalın Türkiye Cevabıyla Takdir Toplayan Özgü Namal'ı Övmelere Doyamadı

Uzun bir aranın ardından beyaz perdeye güçlü bir dönüş yapan Özgü Namal, başrolünde yer aldığı “Sarı Zarflar” filmiyle boy gösterdi. Üstelik performansıyla “En İyi Oyuncu” adayları arasına adını yazdırdı. Ancak geceden geriye sadece adaylık değil, verdiği bir röportaj yanıtı da kaldı.

Festival kapsamında düzenlenen söyleşide Namal’a yöneltilen bir soru kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir muhabirin, “Bu hikaye Türkiye’de çekilseydi performansınız değişir miydi?” sorusu üzerine ünlü oyuncu verdiği yanıt dikkat çekti.

Namal, filmin Almanya’da çekilmesinin bir zorunluluk olmadığını özellikle vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: