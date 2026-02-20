onedio
article/comments
article/share
Beyin Kanaması Geçiren Oyuncu Yalçın Özden Yoğun Bakıma Kaldırıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.02.2026 - 09:54

Türk televizyon ve sinema dünyasından sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Özellikle Seksenler dizisinde canlandırdığı Muzaffer karakteriyle hafızalara kazınan komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden, beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Özden'in sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Yalçın Özden, uzun yıllardır mizah, tiyatro ve televizyon dünyasında tanınan bir isim.

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Yalçın Özden, özellikle Seksenler dizisinde hayat verdiği Muzaffer karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştı. Oyunculuğu ve doğal yeteneği sayesinde izleyicinin hafızasında yer edinen Özden, yalnızca bu rolle değil; Türk Malı, Altın Kızlar ve Tatlı Kaçıklar gibi sevilen yapımlardaki performanslarıyla da ekranın tanıdık yüzlerinden biri haline gelmişti.

Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Özden için sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtilirken sevenlerinden dua istendi.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılırken, sanat camiasından ve hayranlarından destek mesajları peş peşe geldi.

