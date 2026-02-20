Beyin Kanaması Geçiren Oyuncu Yalçın Özden Yoğun Bakıma Kaldırıldı!
Türk televizyon ve sinema dünyasından sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Özellikle Seksenler dizisinde canlandırdığı Muzaffer karakteriyle hafızalara kazınan komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden, beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Özden'in sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yalçın Özden, uzun yıllardır mizah, tiyatro ve televizyon dünyasında tanınan bir isim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın