onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aybüke Pusat'tan İmaj Değişikliği!

Aybüke Pusat'tan İmaj Değişikliği!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.02.2026 - 09:03

Oyunculuğu, duru güzelliği ve her adımıyla sosyal medyada yankı uyandıran Aybüke Pusat, son dönemde adından söz ettirmeye devam ediyor. Gerek projeleri gerekse stil tercihleriyle magazin dünyasının radarında olan ünlü oyuncu, bu kez imaj değişikliğiyle gündemin tam ortasında.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aybüke Pusat, son yıllarda yer aldığı projelerle kariyerinde istikrarlı bir yükseliş yakalayan isimlerden biri.

Aybüke Pusat, son yıllarda yer aldığı projelerle kariyerinde istikrarlı bir yükseliş yakalayan isimlerden biri.

Güçlü kadın karakterleri başarıyla canlandırması ve ekrandaki doğal oyunculuğu, onu geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturdu. Özellikle son projelerinde sergilediği performans, hem sosyal medyada hem de televizyon dünyasında sık sık konuşuldu. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve Furkan Andıç'la yaşadığı ilişkiyle de çok konuşuluyor.

Aybüke Pusat, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

Aybüke Pusat, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

Oyuncu Aybüke Pusat, ani bir kararla imaj değişikliğine gitti. Uzun süredir alışık olduğumuz saçlarını kestiren Pusat, yepyeni görünümünü Instagram hesabından paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın