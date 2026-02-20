Aybüke Pusat'tan İmaj Değişikliği!
Oyunculuğu, duru güzelliği ve her adımıyla sosyal medyada yankı uyandıran Aybüke Pusat, son dönemde adından söz ettirmeye devam ediyor. Gerek projeleri gerekse stil tercihleriyle magazin dünyasının radarında olan ünlü oyuncu, bu kez imaj değişikliğiyle gündemin tam ortasında.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aybüke Pusat, son yıllarda yer aldığı projelerle kariyerinde istikrarlı bir yükseliş yakalayan isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aybüke Pusat, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda imaj değişikliğiyle dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın