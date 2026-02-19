onedio
Yoğun Bakımdan Çıkan Hakan Taşıyan'ın Son Durumu Ortaya Çıktı!

Yoğun Bakımdan Çıkan Hakan Taşıyan'ın Son Durumu Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.02.2026 - 14:30

“Güz Gülleri” şarkısıyla bir dönemi adeta kasıp kavuran usta sanatçı Hakan Taşıyan 2021 yılında ölümün eşiğinden dönmüş ve sevenlerini derinden üzmüştü. Taşıyan, o dönemde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süre hastanede tedavi görmüş; karaciğer ve böbrek nakli ameliyatları geçirmişti. Yaklaşık yedi ay süren zorlu bir hastane sürecinin ardından taburcu edilen sanatçının sağlık durumu uzun süre yakından takip edilmişti.

Bir süredir tedavi altında olan usta sanatçıdan ise nihayet sevindiren haber geldi. Taşıyan taburcu oldu ve sosyal medyada yaptığı “İyiyim” paylaşımıyla hayranlarının yüreğine su serpti.

Hakan Taşıyan, arabesk müziğinin en tanınan isimlerinden biri olarak yıllardır geniş bir dinleyici kitlesi tarafından yakından takip ediliyor.

Hakan Taşıyan, arabesk müziğinin en tanınan isimlerinden biri olarak yıllardır geniş bir dinleyici kitlesi tarafından yakından takip ediliyor.

“Hesabım Bitmedi”, “Sensiz İki Gün” ve “Gözün Sevem” gibi eserlerle müzik kariyerinde önemli bir yer edinen Hakan Taşıyan’ın Ocak ayında kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı haberleri gündeme geldi. İlk haberlerde durumunun ciddi olduğu iddia edilirken, menajeri ve sağlık yetkilileri duruma netlik getirmişti.

Sanatçının kalp krizi geçirmediği, sırt ağrısı şiksyetiyle kontrole geldiği ve geçmişte yapılan karaciğer ile böbrek nakli nedeniyle doktorların tedbir amaçlı takip kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

Son gelişmelerde ise Taşıyan, hastanede tedavi sürecinin ardından normal servise alındı ve sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile açıklamada bulundu.

