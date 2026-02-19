Yoğun Bakımdan Çıkan Hakan Taşıyan'ın Son Durumu Ortaya Çıktı!
“Güz Gülleri” şarkısıyla bir dönemi adeta kasıp kavuran usta sanatçı Hakan Taşıyan 2021 yılında ölümün eşiğinden dönmüş ve sevenlerini derinden üzmüştü. Taşıyan, o dönemde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süre hastanede tedavi görmüş; karaciğer ve böbrek nakli ameliyatları geçirmişti. Yaklaşık yedi ay süren zorlu bir hastane sürecinin ardından taburcu edilen sanatçının sağlık durumu uzun süre yakından takip edilmişti.
Bir süredir tedavi altında olan usta sanatçıdan ise nihayet sevindiren haber geldi. Taşıyan taburcu oldu ve sosyal medyada yaptığı “İyiyim” paylaşımıyla hayranlarının yüreğine su serpti.
Hakan Taşıyan, arabesk müziğinin en tanınan isimlerinden biri olarak yıllardır geniş bir dinleyici kitlesi tarafından yakından takip ediliyor.
Son gelişmelerde ise Taşıyan, hastanede tedavi sürecinin ardından normal servise alındı ve sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile açıklamada bulundu.
