Leonardo DiCaprio’nun Annesi ve Babasıyla Çocukluk Fotoğrafı Gündem Oldu
Hollywood’un en popüler isimlerinden Leonardo DiCaprio, bu kez ne yeni filmiyle ne de özel hayatıyla konuşuluyor… Sosyal medyada dolaşıma giren 1975 tarihli nostaljik bir kare, gündemi adeta ele geçirmiş durumda. Henüz bebek olan DiCaprio’nun annesi ve babasıyla verdiği poz gündeme oturdu.
Hollywood denince akla gelen ilk isimlerden biri, kuşkusuz Leonardo DiCaprio.
The Aviator, Inception, The Wolf of Wall Street ve The Revenant gibi projelerde izlediğimiz DiCaprio'nun geçmiş yıllara ait görüntüsü gündem oldu.
