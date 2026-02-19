onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Leonardo DiCaprio’nun Annesi ve Babasıyla Çocukluk Fotoğrafı Gündem Oldu

Leonardo DiCaprio’nun Annesi ve Babasıyla Çocukluk Fotoğrafı Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.02.2026 - 11:55

Hollywood’un en popüler isimlerinden Leonardo DiCaprio, bu kez ne yeni filmiyle ne de özel hayatıyla konuşuluyor… Sosyal medyada dolaşıma giren 1975 tarihli nostaljik bir kare, gündemi adeta ele geçirmiş durumda. Henüz bebek olan DiCaprio’nun annesi ve babasıyla verdiği poz gündeme oturdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hollywood denince akla gelen ilk isimlerden biri, kuşkusuz Leonardo DiCaprio.

Hollywood denince akla gelen ilk isimlerden biri, kuşkusuz Leonardo DiCaprio.

Bir dönemin romantik yıldızıyken yıllar içinde oyunculukta adeta seviye atlayan DiCaprio, hem kariyeri hem de özel hayatıyla her zaman gündemde kalmayı başarıyor.

The Aviator, Inception, The Wolf of Wall Street ve The Revenant gibi projelerde izlediğimiz DiCaprio'nun geçmiş yıllara ait görüntüsü gündem oldu.

The Aviator, Inception, The Wolf of Wall Street ve The Revenant gibi projelerde izlediğimiz DiCaprio'nun geçmiş yıllara ait görüntüsü gündem oldu.

Sosyal medyada son günlerde gündem olan konu, ünlü aktör Leonardo DiCaprio’nun bebeklik fotoğrafları oldu. Leo, 1975–1976 civarında annesi Irmelin Indenbirken ve babası George DiCaprio ile birlikte çekilen pozuyla gündeme oturdu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın