Sıla Türkoğlu'nun Bir Reklam Çekiminden Aldığı Ücret İddiası Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.02.2026 - 10:55

Televizyon ekranlarının son dönemde parlayan isimlerinden Sıla Türkoğlu, bu kez rol aldığı projelerle değil, kazandığı öne sürülen reklam ücretiyle gündeme geldi. Genç oyuncunun, çekimi yaklaşık 8 saat süren bir diş macunu reklamından aldığı ücret iddiası, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Son yılların en dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Sıla Türkoğlu, televizyon dünyasında kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı.

Özellikle günlük diziyle yakaladığı çıkışın ardından ana akım projelerde boy gösteren Türkoğlu, dramatik performansıyla adından söz ettirdi. Kanal 7’de yayımlanan Emanet dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, asıl büyük çıkışını ise Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti ile yaptı. Doğal oyunculuğu ve ekran enerjisi sayesinde kısa sürede markaların da radarına giren isimlerden biri haline geldi.

Şimdi ise Sıla Türkoğlu’nun bir diş macunu reklamından kazandığı öne sürülen ücret konuşuluyor.

Ünlü oyuncunun çekimi yaklaşık 8 saat süren bir reklam anlaşmasından 15.000.000 TL kazandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
