Sıla Türkoğlu'nun Bir Reklam Çekiminden Aldığı Ücret İddiası Gündem Oldu!
Televizyon ekranlarının son dönemde parlayan isimlerinden Sıla Türkoğlu, bu kez rol aldığı projelerle değil, kazandığı öne sürülen reklam ücretiyle gündeme geldi. Genç oyuncunun, çekimi yaklaşık 8 saat süren bir diş macunu reklamından aldığı ücret iddiası, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yılların en dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Sıla Türkoğlu, televizyon dünyasında kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi ise Sıla Türkoğlu’nun bir diş macunu reklamından kazandığı öne sürülen ücret konuşuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın