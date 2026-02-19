onedio
Miley Cyrus'un Hamile Olduğu İddia Edildi!

Miley Cyrus'un Hamile Olduğu İddia Edildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.02.2026 - 08:53

Son günlerde magazin kulislerini hareketlendiren bir iddia yeniden gündeme geldi: Miley Cyrus hamile mi? Sosyal medyada hızla yayılan iddialar ve yapılan yorumlar, ünlü yıldızın ilk çocuğunu beklediği yönündeki söylentileri alevlendirdi.

Pop müziğin en sansasyonel ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Miley Cyrus, yıllardır hem müziği hem de özel hayatıyla dünya gündeminden düşmüyor.

Pop müziğin en sansasyonel ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Miley Cyrus, yıllardır hem müziği hem de özel hayatıyla dünya gündeminden düşmüyor.

Wrecking Ball, Party in the U.S.A., Malibu ve son yıllara damga vuran Flowers gibi hit şarkılarıyla listeleri altüst eden ünlü yıldız, kariyeri boyunca farklı imajlarla öne çıktı.

Miley Cyrus’un bir süredir birlikte olduğu müzisyen Maxx Morando ile ilişkisi de son zamanlarda yeniden mercek altına alındı. Çiftin zaman zaman yüzük detayıyla gündeme gelmesi nişan iddialarını da beraberinde getirmişti.

Son günlerde magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre, Miley Cyrus'un sevgilisi Maxx Morando'dan ilk çocuğuna hamile olduğu öne sürüldü.

Son günlerde magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre, Miley Cyrus’un sevgilisi Maxx Morando’dan ilk çocuğuna hamile olduğu öne sürüldü.

Ortaya atılan söylentiler, Miley Cyrus’un son dönemde kameralara yansıyan görüntülerine dayanıyor. Özellikle bol kıyafet tercihleri ve kamuoyuna daha sınırlı görünmesi, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından “hamilelik” şeklinde yorumlandı. Bu yorumlar kısa sürede magazin sitelerine taşındı ve iddia büyüyerek yayıldı.

