Pınar Deniz'in Arapça Şarkı Söylediği Anlar Gündem Oldu!
Son dönemde annelik molasının ardından ekranlara dönüş hazırlıklarıyla adından söz ettiren Pınar Deniz, bu kez oyunculuğuyla değil, Arapça konuştuğu anlarla da gündeme geldi. Deniz’in Etbil Arabi dergisine verdiği Arapça röportaj ve röportaj sırasında Arapça şarkı söylediği anlar, kısa sürede dikkat çekti.
Son yılların en dikkat çeken oyuncularından Pınar Deniz, kariyer basamaklarını istikrarlı şekilde tırmanan isimlerden biri.
Pınar Deniz, bu kez Türkiye’de değil Arap dünyasında gündem oldu.
