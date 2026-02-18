onedio
Pınar Deniz'in Arapça Şarkı Söylediği Anlar Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
18.02.2026 - 13:52

Son dönemde annelik molasının ardından ekranlara dönüş hazırlıklarıyla adından söz ettiren Pınar Deniz, bu kez oyunculuğuyla değil, Arapça konuştuğu anlarla da gündeme geldi. Deniz’in Etbil Arabi dergisine verdiği Arapça röportaj ve röportaj sırasında Arapça şarkı söylediği anlar, kısa sürede dikkat çekti.

Son yılların en dikkat çeken oyuncularından Pınar Deniz, kariyer basamaklarını istikrarlı şekilde tırmanan isimlerden biri.

Geniş kitleler tarafından özellikle Yargı dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Deniz, güçlü kadın karakterleriyle öne çıktı ve uluslararası alanda da ciddi bir hayran kitlesi edindi.

Pınar Deniz, kariyerine kısa bir süreliğine annelik molası vermişti. Deniz, 2024 yılında ilk kez anne olmuş, bu süreçte ekranlara ara vermişti. Annelik molasının ardından ekranlara dönüş sinyali veren Pınar Deniz’in adı, bu kez oldukça iddialı bir projeyle anılıyor. Disney Plus için hazırlıkları süren Dönence dizisi, güçlü kadrosu ve kulis bilgileriyle şimdiden gündemin üst sıralarına yerleşmiş durumda.

Bozdağ Film imzalı projede başrolü Kıvanç Tatlıtuğ üstlenirken, kadın başrol için Pınar Deniz’le anlaşma aşamasına gelindiği konuşuluyor.

Pınar Deniz, bu kez Türkiye’de değil Arap dünyasında gündem oldu.

