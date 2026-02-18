onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ebru Gündeş'in Kızı Alara'ya Bıraktığı Yalılar Gündem Oldu

Ebru Gündeş'in Kızı Alara'ya Bıraktığı Yalılar Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.02.2026 - 08:49

@istanbul.wow.tr adlı hesabın paylaştığı görüntüler, Ebru Gündeş’in kızı Alara Zarrab’a bıraktığı iddia edilen ikiz yalıları yeniden gündeme taşıdı. Geçtiğimiz yıl ortaya atılan iddialarda, Kanlıca’daki bu iki yalının toplam değerinin yüz milyonları aştığı söylenmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de güçlü kadın sesi denince akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Ebru Gündeş.

Türkiye’de güçlü kadın sesi denince akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Ebru Gündeş.

Yıllardır sahnelerde dimdik duran, şarkılarıyla dinleyenleri büyüleyen Gündeş; özel hayatını ise çoğu zaman kameralardan uzak yaşamayı tercih eden isimlerden. Ancak zaman zaman hem aşkları hem de aldığı büyük kararlarla magazin gündeminin tam ortasında buluyor kendini.

Ebru Gündeş’in en hassas olduğu konuysa şüphesiz kızı Alara Zarrab. Alara, Gündeş’in Reza Zarrab ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi. 2010 yılında başlayan bu evlilik, uzun süre anıldı. Alara’nın 2011’de doğumuyla birlikte Ebru Gündeş, anneliği hayatının merkezine koydu. Ancak çiftin yolları 2021 yılında resmen ayrıldı. Bu ayrılığın ardından Gündeş, kızını bilinçli olarak magazinden uzak tutmayı tercih etti. Bugün Alara 14 yaşında ve annesinin en büyük önceliği.

Ebru Gündeş 2025 senesinde Kanlıca'daki ikiz yalılarını kızı Alara'nın üzerine yapmıştı:

İddialara göre Gündeş, İstanbul Boğazı’nın en kıymetli noktalarından Kanlıca’daki ikiz yalıların tapusunu kızı Alara’nın üzerine geçirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın