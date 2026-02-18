Ebru Gündeş'in Kızı Alara'ya Bıraktığı Yalılar Gündem Oldu

Yıllardır sahnelerde dimdik duran, şarkılarıyla dinleyenleri büyüleyen Gündeş; özel hayatını ise çoğu zaman kameralardan uzak yaşamayı tercih eden isimlerden. Ancak zaman zaman hem aşkları hem de aldığı büyük kararlarla magazin gündeminin tam ortasında buluyor kendini.

Ebru Gündeş’in en hassas olduğu konuysa şüphesiz kızı Alara Zarrab. Alara, Gündeş’in Reza Zarrab ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi. 2010 yılında başlayan bu evlilik, uzun süre anıldı. Alara’nın 2011’de doğumuyla birlikte Ebru Gündeş, anneliği hayatının merkezine koydu. Ancak çiftin yolları 2021 yılında resmen ayrıldı. Bu ayrılığın ardından Gündeş, kızını bilinçli olarak magazinden uzak tutmayı tercih etti. Bugün Alara 14 yaşında ve annesinin en büyük önceliği.