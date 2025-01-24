Ebru Gündeş Reza Zarrab'la Evliliğinden Kucağına Aldığı Kızı Alara Zarrab'a Yüz Milyonluk Servet Bıraktı
Ebru Gündeş Reza Zarrab'la Evliliğinden Kucağına Aldığı Kızı Alara Zarrab'a Yüz Milyonluk Servet Bıraktı
Geçtiğimiz hafta gündeme eski eşi Reza Zarrab'ın yaptığı evlilikle gelen Ebru Gündeş bu sefer servetiyle konuşuldu. 11 yıllık ilişkilerini 2021 senesinde sonlandırmasıyla o dönem manşetlere yerleşen çift geçtiğimiz hafta Reza Zarrab'ın sürpriz düğünüyle bir daha gündeme gelmişti. Eski defterler yeniden açılırken Ebru Gündeş yeni bir hamlede bulundu. Reza Zarrab'la yaptığı evlilikten dünyaya gelen 14 yaşındaki kızı Alara'ya servet bırakan isim milyonluk tutarla ağızları açık bıraktı.
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2011 senesinde yaptıkları evliliği 2021'de bitiren ve manşetlere farklı birçok iddiayla düşen Ebru Gündeş ve Reza Zarrab ikilisini o dönem gündemde bir hayli görmüştük.
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Karıştığı suçlamaların ardından adını değiştirip ABD'de yaşamaya başlayan Reza Zarrab geçtiğimiz hafta şok bir hamleyle gündeme yerleşmişti.
Bir süredir evlilik iddialarıyla gündeme gelen Reza Zarrab'ın Dilara Altıntop'la Miami'de üç gün üç gece süren bir düğünle evlendiği paylaşılan fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre, Ebru Gündeş'in eski eşiyle olan birlikteliğinin ardından müzik sektöründeki başarısı ve çeşitli yatırımların yanı sıra, büyükbaş hayvancılık tesisleri ve çok sayıda gayrimenkul yatırımı yaptığı ortaya çıktı.
Son olarak dudak uçuklatan bir değere sahip olan yalısını Reza Zarrab'la yaptığı evlilikten 14 yaşındaki kızı Alara'ya bıraktığı öğrenilen Ebru Gündeş ağzıları açık bıraktı.
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Ebru Gündeş gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara Zarrab'ın üzerine 250 milyon TL değerindeki yalıyı yaptı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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