Hık Demiş Burnundan Düşmüş: İbrahim Tatlıses'in En Küçük Kızı Elif Ada Tatlı Babasının Kopyası Çıktı!
Hık Demiş Burnundan Düşmüş: İbrahim Tatlıses'in En Küçük Kızı Elif Ada Tatlı Babasının Kopyası Çıktı!
Geniş ailesi dolayısıyla yaşadığı kaoslarla gündeme gelen, çocuklarıyla yaşadığı tartışmalarla özel hayatını sık sık magazin manşetlerinde gördüğümüz İbrahim Tatlıses adından evlatlarıyla bahsettirmeye devam ediyor. Toplam 7 çocuğu olan ünlü ismin yaptığı açıklamalar ve küslükler sık sık gündeme geliyor.
Ünlü isim bu kez de kızı Elif Ada'nın kendisine benzerliğiyle gündem oldu.Tatlıses 2012 senesinde Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten Elif Ada ismini verdiği kızını kucağına almıştı. Nisan ayında 13 yaşına basacak Elif Ada ve annesi Ayşegül Yıldız Tatlıses'le bir araya geldi... Elif Ada'nın babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
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Aile yaşantısı ve çocuklarıyla yaşadığı problemlerle magazin manşetlerine yerleşmeye devam eden İbrahim Tatlıses'in adını gündemde görmeye alıştık.
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Sadece çocuklarıyla değil torunlarıyla da yaşadığı problemlerle sık sık manşetlere düşen İbrahim Tatlıses torunu Mert Tatlı'ya dava açmış ve kazanmıştı hatırlarsanız.
Şimdilerde kızı Dilan Tatlıses'le yaşadığı sorunlarla gündemde gördüğümüz Tatlıses geçmişte oğlu Ahmet Tatlı ile yaşadığı polemiklerle çok konuşulmuştu.
İdo, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı'nın ardından 2012 senesinde Elif Ada'yı kucağına alan ismin toplam 7 çocuğu var.
2011 yılında nikah masasına oturduğu Ayşegül Yıldız ile 2013 yılında boşanma kararı alan Tatlıses bu evliliğinden Elif Ada adını verdiği en küçük kızını kucağına almıştı.
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Önümüzdeki aylarda 13 yaşına girecek Elif Ada kocaman oldu! Gün geçtikçe babasına olan benzerliği artan Elif Ada babasıyla yaptığı paylaşımla yine gündeme oturdu.
Babasına olan düşkünlüğüyle tanınan Elif Ada son paylaşımına "Bodrum'un güzel havasında ailecek çok güzel bir kahvaltı ettik" notunu düştü.
Elif Ada Tatlıses annesiyle olan fotoğraflarını da paylaşıma ekledi 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Bizene ya babasıda çok matah sanki
Huyu bemzemesin de