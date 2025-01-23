Hık Demiş Burnundan Düşmüş: İbrahim Tatlıses'in En Küçük Kızı Elif Ada Tatlı Babasının Kopyası Çıktı!

Geniş ailesi dolayısıyla yaşadığı kaoslarla gündeme gelen, çocuklarıyla yaşadığı tartışmalarla özel hayatını sık sık magazin manşetlerinde gördüğümüz İbrahim Tatlıses adından evlatlarıyla bahsettirmeye devam ediyor. Toplam 7 çocuğu olan ünlü ismin yaptığı açıklamalar ve küslükler sık sık gündeme geliyor.

Ünlü isim bu kez de kızı Elif Ada'nın kendisine benzerliğiyle gündem oldu.Tatlıses 2012 senesinde Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten Elif Ada ismini verdiği kızını kucağına almıştı. Nisan ayında 13 yaşına basacak Elif Ada ve annesi Ayşegül Yıldız Tatlıses'le bir araya geldi... Elif Ada'nın babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.