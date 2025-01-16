İkisi de Tıpkı Annesi: Kavak Yelleri'yle Tanıdığımız Pelin Karahan'ın Oğullarıyla Benzerliğini Görmelisiniz!
İkisi de Tıpkı Annesi: Kavak Yelleri'yle Tanıdığımız Pelin Karahan'ın Oğullarıyla Benzerliğini Görmelisiniz!
2014 senesinde evlenme kararı alan ardından da gözlerden olabildiğince uzak bir yaşantı süren Pelin Karahan şimdilerde sektöre yavaş yavaş geri dönüyor. Evliliğinden Eyüp ve Ali adını verdiği iki oğlunu kucağına alan Karahan sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutulurken oğullarını belli bir yaşa getirmesinin ardından kendisini ekranlarda da göstermeye başladı. 24 Ocak'ta vizyona girecek 'Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı' isimli filmle beyazperdeye çıkmaya hazırlanan Pelin Karahan galada tüm şıklığıyla boy gösterdi. Güzel isme eşlik edenler ise kocası Bedri Güntay ve yakışıklı oğulları Ali ve Eyüp oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayatımıza Kavak Yelleri'nde canlandırdığı Aslı karakteriyle giren güzel oyuncu Pelin Karahan'ı şimdilerde kurduğu aile ve yavaş yavaş geri dönüş yaptığı dizi sektörüyle anar olduk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2014 yılında iş insanı Bedri Güntay'la dünyaevine giren Pelin Karahan, oğulları Ali ve Eyüp'ü kucağına almasının ardından gözlerden uzak bir hayat sürme kararı almıştı.
Oğullarını bir hayli büyütmesinin ardından sektöre yavaş yavaş geri dönüş yapan Pelin Karahan'ı son olarak da Bahar dizisinde aldığı ufak rolle görmüştük.
Engin Altan Düzyatan, Fahriye Evcen Özçivit, Keremcem, Haldun Dormen gibi başarılı isimlerin yer aldığı "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" isimli filmle beyazperdeye geri dönen Pelin Karahan bugün gerçekleşen galaya ailesiyle birlikte katıldı.
Karahan'ın oğullarının güzel oyuncuya olan benzerliği dikkat çekerken bu pozlara da "kaliteli gen aktarımı" gibi birçok yorum yağdı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Çok güzelsiniz 💕