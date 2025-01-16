İkisi de Tıpkı Annesi: Kavak Yelleri'yle Tanıdığımız Pelin Karahan'ın Oğullarıyla Benzerliğini Görmelisiniz!

2014 senesinde evlenme kararı alan ardından da gözlerden olabildiğince uzak bir yaşantı süren Pelin Karahan şimdilerde sektöre yavaş yavaş geri dönüyor. Evliliğinden Eyüp ve Ali adını verdiği iki oğlunu kucağına alan Karahan sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutulurken oğullarını belli bir yaşa getirmesinin ardından kendisini ekranlarda da göstermeye başladı. 24 Ocak'ta vizyona girecek 'Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı' isimli filmle beyazperdeye çıkmaya hazırlanan Pelin Karahan galada tüm şıklığıyla boy gösterdi. Güzel isme eşlik edenler ise kocası Bedri Güntay ve yakışıklı oğulları Ali ve Eyüp oldu.