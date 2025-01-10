Tam da Kendisinden Beklendiği Gibi: 'Sektörün Tekelleşmesi' İddialarına Gonca Vuslateri Dokunuşu!

Geçtiğimiz günlerde magazin ve televizyon dünyasında oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü menajer Ayşe Barım’ın ortak kurucusu olduğu ID İletişim ajansı ve oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında gündeme gelen çarpıcı iddialar, ortalığı karıştırdı. Ayşe Barım ve Sarıkaya geçtiğimiz gün ilk defa röportaj vermiş ve mahkeme sürecinin başladığını duyurmuştu.

Diğer yandan sektördeki oyuncular da iddiaların tekelleşme kısmına hak vererek düzenin değişmesi gerektiğini vurgulamıştı. Olayın Gonca Vuslateri yorumu ise tahmin edersiniz ki bambaşka bir yerden geldi.