Tam da Kendisinden Beklendiği Gibi: 'Sektörün Tekelleşmesi' İddialarına Gonca Vuslateri Dokunuşu!
Tam da Kendisinden Beklendiği Gibi: 'Sektörün Tekelleşmesi' İddialarına Gonca Vuslateri Dokunuşu!
Geçtiğimiz günlerde magazin ve televizyon dünyasında oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü menajer Ayşe Barım’ın ortak kurucusu olduğu ID İletişim ajansı ve oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında gündeme gelen çarpıcı iddialar, ortalığı karıştırdı. Ayşe Barım ve Sarıkaya geçtiğimiz gün ilk defa röportaj vermiş ve mahkeme sürecinin başladığını duyurmuştu.
Diğer yandan sektördeki oyuncular da iddiaların tekelleşme kısmına hak vererek düzenin değişmesi gerektiğini vurgulamıştı. Olayın Gonca Vuslateri yorumu ise tahmin edersiniz ki bambaşka bir yerden geldi.
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Son günlerde magazin manşetleri ID İletişim ve ünlü isimlerin menajerliğini yapan isimle ilgili ortaya atılan iddialarla çalkalanıyor.
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Geçtiğimiz gün sosyal medya hesaplarından yaptıkları yalanlamaların yanı sıra mahkeme sürecini başlattıklarını duyuran Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya ilk kez konuşmuştu.
Ardından sektördeki tekelleşme iddialarına hak veren bazı oyuncular sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ortaya farklı iddialar atmış ve "güç oyununa" tepki göstermişti.
Sektördeki tekelleşme iddiaları hakkına hiçbir bilgisi olmadığını söyleyen ve aldığı tepkilere sert çıkışan Evrim Alasya ise eleştirilerin odak noktası olmuştu.
Konuya tüm dizi sektörü ve oyuncular bir bir dahil olurken iddialara Gonca Vuslateri dokunuşu da gecikmedi!
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"Öf. Herkes ne kadar sıkıcı be! “Konuya açıklık getirme” büyüsü yapılmış bu memlekete. Bu açıklığı bırakalı uzun zaman oldu. Umutsuzluğun dibi. Karamsarlığın, kaosub, dipsiz kuyuların öncüsüyüm. Üstelik anneyim ve ayığım. Bildiklerim bendimi aşar. Bilmek, rahatlatır:)" şeklinde konuya dair satırlarca açıklama yapanları tiye alan Vuslateri'nin paylaşımı tam da kendisinden beklendiği gibi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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