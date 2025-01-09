"Kadını Hedef Alan Zihniyet": Farah Zeynep Abdullah'ın Kadın Dayanışması Çıkışına Bergüzar Korel'den Yanıt!
"Kadını Hedef Alan Zihniyet": Farah Zeynep Abdullah'ın Kadın Dayanışması Çıkışına Bergüzar Korel'den Yanıt!
ID İletişim ve ünlü isimlerin menajeri hakkında ortaya atılan iddiaların ardından şirket geçtiğimiz gün sessizliğini bozmuştu. Ardından ajansa bağlı oyuncular da iddialara teker teker yanıt vermiş, kimileri ateş püskürmüştü. Afra Saraçoğlu ve Burcu biricik gibi isimler olaya sektörün tekelleşmesi olarak bakarken Farah Zeynep Abdullah ise Hazal Kaya ve Bergüzar Korel'in 'kadın dayanışması' ifadelerine tepki göstermişti. Bergüzar Korel Abdullah'a karşı ilk sessizliğini bozan isim oldu.
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Sosyal medya ve magazin gündemi TV100'den Fuat Uğur'un ortaya attığı 'dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları' ile günlerdir çalkalanıyor.
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Olay hakkındaki iddialar ve büyüyen spekülasyonların ardından gözler ajans bünyesindeki birbirinden ünlü isimlere dönmüştü.
Ajans bünyesindeki isimlerden biri olan Hazal Kaya ilse ID İletişim'in yaptığı yalanlamanın ardından ortaya atılan bu iddialara ateş püskürmüştü.
Ardından Burcu Biricik ve Afra Saraçoğlu ikilisi iddiaların magazin manşetlerine konu olmasındansa sektördeki tekelleşmeden yakınmış ve taraflarını belli etmişti.
Farah Zeynep Abdullah ise iddialara ilk ses çıkaran isim olmuş ardından ajans bünyesindeki Hazal Kaya, Bergüzar Korel gibi isimlerin adı geçen menajere verdiği desteği yermişti.
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Bergüzar Korel'in "Nerede kadın dayanışması?" şeklinde ID İletişimi desteklemesinin ardından Abdullah hızını alamamış ve "Kadın dayanışması ha. Bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir" sözleriyle ajans bünyesindeki diğer kadın oyunculara taş atmıştı.
Kadınların sektörde pek de eşit olmadığını savunan Farah Zeynep'e ilk cevap Bergüzar Korel'den geldi. "20 yıldır birlikte çalıştığım ajansım, menajerim ve çok sevdiğim pırıl pırıl oyuncu arkadaşım üzerinden yapılan haberleri gördükçe çok öfkeleniyorum. Yıllardır organize olarak bu tarz haberlerle çoğu hemcins meslektaşım karşılaşmıştır. Alışkınız." ifadelerini kullanan Bergüzar Korel kendisini tutamadı.
"Daha korkunç olan bir şey var ki o da "güya" sistem eleştirisi yaparken bu mesnetsiz, iğrenç itirafların yer aldığı haberlere alkış tutanlar. Bilmiyorlar ki bu insan hayatıyla oynayan, delilsiz, belgesiz belden aşağı vuran ve hep kadını hedef alan zihniyet onlara da ilk fırsatta aynı şeyi yapacak." ifadeleriyle Abdullah'a göndermede bulunan Bergüzar Korel sessizliğini bozdu.
Bergüzar Korel'in açıklamasının tamamını sizin için şöyle bırakalım 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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