Magazin ve Dizi Sektörünü Ayağa Kaldıran Olayların Aslı Ne? Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya Bu İşin Neresinde?
Magazin ve Dizi Sektörünü Ayağa Kaldıran Olayların Aslı Ne? Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya Bu İşin Neresinde?
Ortalığı da ayağa kaldıran Ayşe Barım, ID İletişim ve Serenay Sarıkaya meselesi birkaç gündür sosyal medyanın gündeminden bir an olsun düşmüyor.
TV100'den Fuat Uğur'un haberinde isimsiz bir şekilde ortaya atılan iddialarla başlayan mesele, ID İletişim'in açıklaması ve ajans bünyesindeki oyuncuların tepkileriyle iyice büyümüştü.
Fakat hem magazin hem televizyon dünyası hakkında sansasyon yaratacak iddialara sahip olan haberin aslı astarı bir türlü oturmadı kafalarda. Başından sonuna olay nasıl başladı, nereden çıktı, Ayşe Barım, ajansı ve oyuncusuna nasıl bağlandı sizler için derledik! Buyurun, genel hatlarıyla neler yaşanmış ve durum ne beraber görelim...
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Birkaç gündür hem magazin hem televizyon dünyasını oldukça yakından ilgilendiren bomba iddialar dönüyor. Yaklaşık dört gündür sosyal medya kullanıcılarının radarında olan mesele, birçok soruyu da beraberinde getiriyor.
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Şimdi her şeyi başa sarıyor, olayların nasıl başlayıp neden bu kadar büyüdüğünü anlatıyoruz hazırsanız. Tüm bu kıyametin kopmasına sebep olan köşe yazısı TV100'den Fuat Uğur'a ait. İddialar oldukça çirkin fakat oyunculuk sektöründeki çarpıklıkların ve haksızlıkların altının çizildiğinin köşe yazısında en dikkat çeken kısım tam da burası 👇
Bu noktada tanımayanlarınızı Ayşe Barım ile tanıştırmamız gerekiyor. Sosyal medya kullanıcılarının bahsedilen kişinin Ayşe Barım ve ortak kurucusu olduğu ID İletişim Ajansı olduğunu düşünüp, haklı çıkmalarının birden çok sebebi var.
Öncelikle Ayşe Barım ve ID İletişim sektörde en çok öne çıkan ve birçok oyuncunun bünyesinde bulunmak için can attığı ajanslardan biri. Bünyesinde 50'den fazla Türkiye'nin en popülerleri arasına şüphesiz girecek oyuncu bulunduran ID İletişim 2002 yılından bu yana en gözde menajerlik ajanslarının başını çekiyor.
Köşe yazısında, "Kızlardan birini bir eşinsel şarkıcıyla sevgili gibi lanse edip şarkıcının iş adamı sevgilisinden 5 milyon dolar tırtıklayan da o" ifadesiyle belirtilen kısımda ise ne yazık ki Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ima ediliyor.
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Serenay Sarıkaya'yı takip edenler iyi bilir, Sarıkaya, Ayşe Barım'ın en gözde oyuncularından biri. O kadar ki onlarınki bir abla kardeş ilişkisine evrilmiş durumda ve piyasadaki herkes de yakınlıklarından haberdar. Dolayısıyla, Uğur'un yazısının bu kısmı isim verilmeden yazılmış olsa da konu direkt olarak Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'a bağlanacak çirkin iddialar içeriyor.
Olay gün geçtikçe büyüyor. İddialar sosyal medyada kol gezip ortalığı ayağa kaldırdıktan, Barım&Sarıkaya bağlantısı kurulduktan sonra da ID İletişim'den oyuncusunu ve kurucusunu koruyan, olaylara da açıklık getiren bir paylaşım geliyor.
Böylelikle bahsedilen ajansın ID İletişim, menajerin Ayşe Barım, oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu netlik kazanıyor.
Akabinde Ayşe Barım'ın oyuncularından da tepkiler yükselmeye başlıyor tabii. Belki denk gelmişsinizdir, Mert Yazıcıoğlu'ndan Ezgi Mola'ya, Metin Akdülger'den Bergüzar Korel'e birçok ID İletişim üyesi oyuncu geçtiğimiz saatlerde tepkisini net bir şekilde dile getirmiş, iddiaların asılsız olduğunun altını çizmişti.
Bir de ID İletişim bünyesinde olmayan ve konuya daha farklı bakış açıları ve yorumlarla yaklaşan ünlülerimiz olmuştu. Farah Zeynep Abdullah, her zamanki manidar dilini kullanarak "Hadi bakalım kolay gelsin!" derken 👇
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Burcu Biricik, sektörde dönen oyunlara tepki gösterilip birlik olunması gerekirken, tüm meselenin magazin malzemesine döndürüldüğünden dert yanmış, tepki göstermişti.
Ayşe Barım ve ID İletişim, dolayısıyla da ajansa bağlı oyuncuların Rekabet Kanunu'nun 4. ve 6. maddelerini ihlal ederek, kartelleşmeleri ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanmakla suçlanıp suçlanmayacağı henüz muallakta. Neler olacağını hep beraber izleyip göreceğiz.
Peki siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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