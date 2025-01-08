Ayşe Barım Kimdir? Ünlülerin Menajeri Ayşe Barım'ın Kariyeri ve Biyografisi
Ayşe Barım Kimdir? Ünlülerin Menajeri Ayşe Barım'ın Kariyeri ve Biyografisi
Ünlü menajer Ayşe Barım, 2002 yılından beri ID İletişim çatısı altında medya ve sanat dünyasının nabzını tutuyor. Ülkemizde pek çok ünlü ismin, tiyatro, dizi ve sinema filminin basın danışmanlığını üstlenen Barım, sektörün en tanınmış isimleri arasında yer alıyor. Peki, Ayşe Barım kimdir? Ünlü menajer Ayşe Barım'ın şirketi nedir, ID İletişim kimlerin menajerliğini yapıyor?
İşte, detaylar...
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Ayşe Barım Kimdir?
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Ayşe Barım'ın Mesleği Ne?
Menajer Ayşe Barım'ın Şirketi ID İletişim Ne Zaman Kuruldu?
Ayşe Barım Kimin Menajeri?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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