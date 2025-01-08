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Ayşe Barım Kimdir? Ünlülerin Menajeri Ayşe Barım'ın Kariyeri ve Biyografisi

Ayşe Barım Kimdir? Ünlülerin Menajeri Ayşe Barım'ın Kariyeri ve Biyografisi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.01.2025 - 13:16

Ünlü menajer Ayşe Barım, 2002 yılından beri ID İletişim çatısı altında medya ve sanat dünyasının nabzını tutuyor. Ülkemizde pek çok ünlü ismin, tiyatro, dizi ve sinema filminin basın danışmanlığını üstlenen Barım, sektörün en tanınmış isimleri arasında yer alıyor. Peki, Ayşe Barım kimdir? Ünlü menajer Ayşe Barım'ın şirketi nedir, ID İletişim kimlerin menajerliğini yapıyor? 

İşte, detaylar...

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Ayşe Barım Kimdir?

Ayşe Barım Kimdir?

Ayşe Barım, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'da İstiklal Caddesi üzerinde açılan English High School for Girls (EHSG) okulunda tamamladı. Günümüzde Nişantaşı ve Beyoğlu Anadolu Liseleri olarak eğitim vermeye devam eden okuldan mezun olduktan sonra öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. Burada İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Ayşe Barım'ın Mesleği Ne?

Ayşe Barım'ın Mesleği Ne?

Ayşe Barım, İstanbul'daki eğitim hayatını tamamladıktan sonra Londra'ya taşındı. Londra'da iki yıl yaşayan Barım, bir süre iletişim üzerine eğitim aldı. Kariyerine 1992 yılında başlayan Barım, 2001 yılına kadar promosyon direktörlüğü, reklam ve halkla ilişkiler müdürlüğü, müşteri ilişkileri direktörlüğü ve genel müdür yardımcılığı gibi pek çok görevde yer aldı. 

Kanal D, ATV ve Hürriyet çatısı altında promosyon direktörülüğü yapan Ayşe Barım, daha sonra reklam ve halkla ilişkiler müdürlüğü pozisyonunda rol aldı. Akmerkez, Klan-Euro RSCG, 1 Numara Hearst Yayıncılık ve son olarak da DMC'de çalıştı. Genel müdür pozisyonuna kadar yükselen Barım, daha sonra kendi şirketini kurdu.

Menajer Ayşe Barım'ın Şirketi ID İletişim Ne Zaman Kuruldu?

Menajer Ayşe Barım'ın Şirketi ID İletişim Ne Zaman Kuruldu?

Ayşe Barım, 33 yaşındayken kurduğu ID İletişim şirketi çatısı altında yıllardır birbirinden ünlü isimlere menajerlik hizmeti sunuyor. 2002 yılında kurulan ID İletişim'in çatısı altında menajerlik hizmetinin dışında; sosyal medya yönetimi, dizi ve sinema filmlerinde basın danışmanlığı hizmeti de veriyor.

Ayşe Barım Kimin Menajeri?

Ayşe Barım Kimin Menajeri?

Ayşe Barım, ülkemizde pek çok ünlünün menajerliğini yapan medya ve sanat dünyasındaki önemli isimler arasında yerini alıyor. Çalışmadığı ünlü yok desek yeridir. Zira Barım, ünlülerin yayında tiyatro, dizi ve filmlerin basın danışmanlığını da yapıyor. 

Barım, ünlü sanatçılara menajerlik hizmeti vermenin yanında kariyer planlaması, basın danışmanlığı, halka ilişkiler ve medya yönetimi stratejileri konularında da hizmet veriyor. Barım, tanınmış bir iletişim uzmanı olarak uluslarası boyutta hizmet verirken profesyonel bir ekiple çalışıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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