Ayşe Barım Hakkında Tahliye Kararı! Menajer Ayşe Barım Hakkında Karar Verildi

Pek çok ünlünün menajeri olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak bu iddiaların ardından Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerini organize edenlerden biri olduğu iddia edilmişti. 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım, 248 gündür cezaevinde bulunuyor. Davanın bugün görülen ikinci duruşmasında Ayşe Barım hakkında karar çıktı.