Ayşe Barım Hakkında Tahliye Kararı! Menajer Ayşe Barım Hakkında Karar Verildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.10.2025 - 15:20

Menajer Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. 248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım’ın tahliyesine karar verildi.

Menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı verildi.

Pek çok ünlünün menajeri olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak bu iddiaların ardından Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerini organize edenlerden biri olduğu iddia edilmişti. 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım, 248 gündür cezaevinde bulunuyor. Davanın bugün görülen ikinci duruşmasında Ayşe Barım hakkında karar çıktı.

Ayşe Barım, adli kontrolle tahliye edildi.

Davanın bugün görülen ikinci duruşmasında pek çok ünlü isim tanık olarak dinlendi. Ayşe Barım'ın adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

