Ayşe Barım Hakkında Tahliye Kararı! Menajer Ayşe Barım Hakkında Karar Verildi
Menajer Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. 248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım’ın tahliyesine karar verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayşe Barım, adli kontrolle tahliye edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın