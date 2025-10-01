Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nejat İşler, Mehmet Günsür ve Pek Çok Ünlü Ayşe Barım'a Destek İçin Adliyede
Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla 27 Ocak'ta tutuklanmıştı. “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla hâkim karşısına çıkan Ayşe Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Aralarında Zafer Algöz, Selma Ergeç, Ceyda Düvenci, Nehir Erdoğan, Şükran Ovalı, Nejat İşler, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin bulunduğu pek çok ünlü, ikinci duruşması gerçekleşen Ayşe Barım'a destek için adliyeye gitti.
“Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayşe Barım, bir kez daha hakim karşısına çıktı.
Zafer Algöz, Selma Ergeç, Ceyda Düvenci, Şükran Ovalı, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu gibi pek çok ünlü isim, Ayşe Barım'a destek için adliyeye gitti.
Halit Ergenç-Bergüzar Korel
