Hayatını Kaybeden Şarkıcı Güllü'nün Camdan Düştükten Sonra Yaşananların Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ardından kızının annesinin başında sinir krizi geçirdiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kızı Tuyan Ülkem’in çığlıkları duyuldu.
Şarkıcı Güllü'nün düştükten sonra çekilen görüntüleri ortaya çıktı!
Şarkıcı Güllü'nün evinin camından düştükten sonraki görüntüler ilk kez ortaya çıktı.
