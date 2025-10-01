onedio
Hayatını Kaybeden Şarkıcı Güllü'nün Camdan Düştükten Sonra Yaşananların Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.10.2025 - 10:24 Son Güncelleme: 01.10.2025 - 10:29

Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ardından kızının annesinin başında sinir krizi geçirdiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kızı Tuyan Ülkem’in çığlıkları duyuldu.

Şarkıcı Güllü'nün evinin camından düştükten sonraki görüntüler ilk kez ortaya çıktı.

26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ardından yürek burkan görüntüler ortaya çıktı.

Güllü camdan düştükten sonra kızı Tuyan Ülkem’in çığlıkları ve cesedinin kaldırılması görüntüleri DHA tarafından paylaşıldı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
