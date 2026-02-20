Kediniz Mırlıyorsa Mutlu Sanmayın! Uzman Liz Marden'a Göre Yanlış Bildiğimiz Gerçek
Kedilerin ne düşündüğünü çözmek çoğu zaman tahmin yürütmeye dayanıyor. Miyavlamaları açlık ya da ilgi isteğini anlatabilir. Ancak beden dili söz konusu olduğunda iş biraz daha karmaşık hale geliyor. Kuyruk hareketleri, kulak pozisyonu ve sırt kavisleri farklı anlamlar taşıyabiliyor. En çok yanlış yorumlanan sinyallerden biri ise mırlama sesi. Çoğumuz bu sesi mutlulukla ilişkilendiriyoruz ancak kediniz ağrı çekiyor olabilir.
İyi de nasıl? Bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kediler mırladığında her zaman huzurlu olduklarını düşünmek büyük bir yanılgı olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mırlama, stres ve kaygı anlarında kedilerin kendilerini sakinleştirme yöntemi olabilir.
Kedinizde ağrı olabileceğini gösteren küçük davranış değişikliklerine dikkat etmek gerek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın