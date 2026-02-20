Kediniz Mırlıyorsa Mutlu Sanmayın! Uzman Liz Marden'a Göre Yanlış Bildiğimiz Gerçek

Hayvan davranış uzmanı Liz Marden, 15 yılı aşkın deneyimine dayanarak mırlamanın tek anlamının mutluluk olmadığını söylüyor. Pek çok kişi kedisini mırlarken gördüğünde rahatladığını ve keyif aldığını varsayıyor. Oysa uzmanlara göre mırlama, bağlama göre değerlendirilmesi gereken karmaşık bir iletişim yöntemi.

Marden’a göre kedinin bulunduğu ortam, vücut duruşu ve eşlik eden davranışlar dikkate alınmadan yalnızca sese odaklanmak yanlış sonuçlara götürebilir. Rahat bir beden, yarı kapalı gözler ve gevşek kuyruk hareketleri huzuru işaret ederken; gergin duruş, saklanma eğilimi veya huzursuz bakışlar farklı bir duygusal duruma işaret edebilir.