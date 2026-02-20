onedio
Kediniz Mırlıyorsa Mutlu Sanmayın! Uzman Liz Marden'a Göre Yanlış Bildiğimiz Gerçek

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.02.2026 - 15:02

Kedilerin ne düşündüğünü çözmek çoğu zaman tahmin yürütmeye dayanıyor. Miyavlamaları açlık ya da ilgi isteğini anlatabilir. Ancak beden dili söz konusu olduğunda iş biraz daha karmaşık hale geliyor. Kuyruk hareketleri, kulak pozisyonu ve sırt kavisleri farklı anlamlar taşıyabiliyor. En çok yanlış yorumlanan sinyallerden biri ise mırlama sesi. Çoğumuz bu sesi mutlulukla ilişkilendiriyoruz ancak kediniz ağrı çekiyor olabilir. 

İyi de nasıl? Bakalım...

Kediler mırladığında her zaman huzurlu olduklarını düşünmek büyük bir yanılgı olabilir.

Hayvan davranış uzmanı Liz Marden, 15 yılı aşkın deneyimine dayanarak mırlamanın tek anlamının mutluluk olmadığını söylüyor. Pek çok kişi kedisini mırlarken gördüğünde rahatladığını ve keyif aldığını varsayıyor. Oysa uzmanlara göre mırlama, bağlama göre değerlendirilmesi gereken karmaşık bir iletişim yöntemi.

Marden’a göre kedinin bulunduğu ortam, vücut duruşu ve eşlik eden davranışlar dikkate alınmadan yalnızca sese odaklanmak yanlış sonuçlara götürebilir. Rahat bir beden, yarı kapalı gözler ve gevşek kuyruk hareketleri huzuru işaret ederken; gergin duruş, saklanma eğilimi veya huzursuz bakışlar farklı bir duygusal duruma işaret edebilir.

Mırlama, stres ve kaygı anlarında kedilerin kendilerini sakinleştirme yöntemi olabilir.

Liz Marden'a göre kediler yalnızca keyifli anlarda değil, korku ve stres yaşadıklarında da mırlayabilir. Veteriner hekimler travma, taşınma, veteriner ziyareti ya da yabancı ortam gibi durumlarda mırlamanın arttığını gözlemliyor.

Araştırmalar mırlama frekansının kas, tendon ve bağ dokularının iyileşmesini destekleyebilecek titreşimler ürettiğini gösteriyor. Bu nedenle yaralanma ya da hastalık durumlarında da mırlama duyulabilir. Yani kulağa huzur verici gelen ses, aslında fiziksel ya da duygusal stresle başa çıkma çabasının sonucu olabilir.

Kedinizde ağrı olabileceğini gösteren küçük davranış değişikliklerine dikkat etmek gerek.

Kediler ağrı saklama konusunda oldukça ustadır. Ancak aktivite düzeyinde azalma, aşırı yalanma, iştah değişimi, tuvalet alışkanlıklarında farklılık ya da aniden ortaya çıkan agresif davranışlar dikkat edilmesi gereken sinyaller arasında yer alıyor. Duruş değişiklikleri ve boş bakışlar da rahatsızlık göstergesi olabilir.

Kedinizde şüphelendiğiniz bir davranış varsa veteriner hekiminize danışmayı ihmal etmeyin. Erken müdahale, olası sağlık sorunlarının büyümesini engelleyebilir ve kedininizin yaşam kalitesini korumaya yardımcı olur.

