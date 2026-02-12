Kedilerin Göbek Açması Ne Anlama Geliyor?

Kedinin karın bölgesi en hassas alanlardan sayılır. Hayati organların bulunduğu nokta olduğu için içgüdüsel olarak korunur. O yüzden göbek açmak, tehdit algısının ortadan kalktığını ve karşısındaki kişiye güven duyulduğunu gösterir. 'Sana zarar vermeyeceğimden eminim' mesajı taşır.

Ancak aynı pozisyon her zaman temas isteği demek değildir. Çoğu kedi karın bölgesine dokunulmasından hoşlanmaz. Köpeklerde sık görülen göbek sevdirme davranışı, kedilerde aynı şekilde karşılık bulmaz. Temas denemesi sırasında ani refleksle savunmaya geçmeleri bu yüzden şaşırtıcı sayılmaz.