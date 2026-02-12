onedio
article/comments
article/share
Kedilerin Göbek Açması Ne Anlama Geliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.02.2026 - 11:40

Kediler duygularını kelimelerle değil beden diliyle anlatır. Sırtüstü uzanıp göbek açmaları ise en çok yanlış anlaşılan hareketlerden sayılır. İlk bakışta okşama çağrısı gibi görünür. El uzatıldığında ise pati ya da ısırıkla karşılaşmak mümkün. Peki göbek gösterme hareketi aslında ne anlatıyor, gelin birlikte bakalım.

Her göbek gösterme hareketi okşama isteği anlamına gelmiyor

Kedinin karın bölgesi en hassas alanlardan sayılır. Hayati organların bulunduğu nokta olduğu için içgüdüsel olarak korunur. O yüzden göbek açmak, tehdit algısının ortadan kalktığını ve karşısındaki kişiye güven duyulduğunu gösterir. 'Sana zarar vermeyeceğimden eminim' mesajı taşır.

Ancak aynı pozisyon her zaman temas isteği demek değildir. Çoğu kedi karın bölgesine dokunulmasından hoşlanmaz. Köpeklerde sık görülen göbek sevdirme davranışı, kedilerde aynı şekilde karşılık bulmaz. Temas denemesi sırasında ani refleksle savunmaya geçmeleri bu yüzden şaşırtıcı sayılmaz.

Göbek açma hareketinin arkasında farklı nedenler olabilir

Bazı kediler dikkat çekmek için sırtüstü uzanır. Sahiplerinin o an ilgisini üzerine topladığını fark eden kedi, davranışı tekrar etmeye başlar. Özellikle ödül maması verilen ya da sevgi gösterilen anlarla ilişkilendirilmişse göbek açma hareketi adeta iletişim aracı haline gelir.

Nadir de olsa karın okşanmasından keyif alan kediler vardır. Böyle durumlarda temas yavaş ve kontrollü şekilde denenebilir. Yan bölgelerden başlanıp beden dili dikkatle gözlemlenmelidir. Kuyruk sallama, kulakların geriye yatması ya da ani kasılma savunma sinyali verir. Kediler fikir değiştirme konusunda oldukça hızlıdır; rahat görünen tablo saniyeler içinde tersine dönebilir.

Göbek açan kediye nasıl karşılık verilmeli?

Sırtüstü uzanmış kedi çoğu zaman 'Sana güveniyorum' demektedir. Bu güvene en doğru karşılık, istemediği teması dayatmamak olur. Onu yanınıza çağırmak, başını okşamak ya da küçük ödül vermek daha sağlıklı iletişim sağlar.

Kediler seçici canlılardır. Yanınızda uyumayı tercih etmesi, yüzünü sürtmesi, mırlaması ya da göbeğini açması güçlü bağ göstergeleri arasında yer alır. Göbek tuzağına düşmemek ise ilişkinin zarar görmesini engeller. Karın bölgesine dokunma konusunda yüzde yüz emin olunmadıkça temastan kaçınmak en güvenli yaklaşım sayılır.

