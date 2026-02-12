Kedilerin Göbek Açması Ne Anlama Geliyor?
Kediler duygularını kelimelerle değil beden diliyle anlatır. Sırtüstü uzanıp göbek açmaları ise en çok yanlış anlaşılan hareketlerden sayılır. İlk bakışta okşama çağrısı gibi görünür. El uzatıldığında ise pati ya da ısırıkla karşılaşmak mümkün. Peki göbek gösterme hareketi aslında ne anlatıyor, gelin birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her göbek gösterme hareketi okşama isteği anlamına gelmiyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Göbek açma hareketinin arkasında farklı nedenler olabilir
Göbek açan kediye nasıl karşılık verilmeli?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın