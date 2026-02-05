onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi
Kediler Uyurken Neden İnsana Bakar?

Kediler Uyurken Neden İnsana Bakar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.02.2026 - 17:10

Gece yarısı gözlerini açtığında yatağın kenarında sabit bakışlarla karşılaşmak çoğu kedi sahibine tanıdık geliyor. Korkutucu gibi dursa da sahne genellikle sandığından daha masum. Kedilerin uyuyan insana bakması, tek başına rastlantı sayılmıyor. Davranışın arkasında içgüdüler, rutinler ve bağlanma biçimleri yer alıyor. Gelin kedilerin gece sessizliğinde neden izlemeyi tercih ettiğine yakından bakalım.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kediler alacakaranlık saatlerde aktif olan canlılar.

Kediler alacakaranlık saatlerde aktif olan canlılar.

İnsan uykuya geçerken zihinsel olarak dinlenmeye çekilse de kediler çevreyi gözlemlemeyi sürdürüyor. Uyuyan insan, nefes ritmi, küçük hareketler ve seslerle kedinin dikkatini çekiyor. Sessiz bekleyiş çoğu zaman oyun, temas ya da mama beklentisiyle bağlantılı oluyor.

Merak duygusu da önemli etkenlerden. Hareketsiz yatan insan, kedi dünyasında açıklanması gereken ilginç sahne yaratıyor. Gözlerini dikmesi tehdit anlamı taşımıyor, tam tersine çevrede neler olduğunu kontrol etme isteğini yansıtıyor. Özellikle düzenli saatlerde uyanan kediler, sahibinin kalkmasını beklerken gözlemci moda geçiyor.

Kediler sevgisini her zaman temasla göstermiyor.

Kediler sevgisini her zaman temasla göstermiyor.

İzlemek, yakın durmak ve sakin bakışlar, güven göstergesi sayılıyor. Uyuyan insan karşısında sakin şekilde duran kedi, ortamda kendini güvende hissettiğini belli ediyor. Yavaş göz kırpma eşlik ediyorsa, davranış dostça iletişim anlamına geliyor.

Çoklu hayvan bulunan evlerde kediler çevreyi kontrol etme rolünü üstlenebiliyor. Aile olarak gördüğü canlıları göz önünde tutmak, içgüdüsel koruma davranışıyla bağlantılı. Özellikle gece sessizliğinde bakışlar yoğunlaşıyor. Sahibini izlemek, bağ kurma biçimi olarak öne çıkıyor.

Gece bakışlarının nedeni her zaman sevgi olmuyor.

Gece bakışlarının nedeni her zaman sevgi olmuyor.

Açlık, kediler için güçlü motivasyon oluşturuyor. Sabah erken saatlerde mama saati yaklaşırken bakışlar sıklaşıyor. Bazı kediler, uzun süreli bakışların insanı uyandırdığını fark edip davranışı alışkanlığa dönüştürüyor.

Daha nadir durumlarda yoğun bakışlar huzursuzluk belirtisi sayılabiliyor. Davranışa saklanma, tüy yolma, iştahsızlık gibi belirtiler eşlik ediyorsa veteriner görüşü almak fayda sağlıyor. Ani değişiklikler, stres kaynaklı sinyaller taşıyabiliyor. Genel tabloya bakıldığında kedinin bakışı çoğunlukla iletişim kurma yolu olarak karşımıza çıkıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın