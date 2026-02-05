Kediler Uyurken Neden İnsana Bakar?
Gece yarısı gözlerini açtığında yatağın kenarında sabit bakışlarla karşılaşmak çoğu kedi sahibine tanıdık geliyor. Korkutucu gibi dursa da sahne genellikle sandığından daha masum. Kedilerin uyuyan insana bakması, tek başına rastlantı sayılmıyor. Davranışın arkasında içgüdüler, rutinler ve bağlanma biçimleri yer alıyor. Gelin kedilerin gece sessizliğinde neden izlemeyi tercih ettiğine yakından bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kediler alacakaranlık saatlerde aktif olan canlılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kediler sevgisini her zaman temasla göstermiyor.
Gece bakışlarının nedeni her zaman sevgi olmuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın