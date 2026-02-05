Kediler Uyurken Neden İnsana Bakar?

İnsan uykuya geçerken zihinsel olarak dinlenmeye çekilse de kediler çevreyi gözlemlemeyi sürdürüyor. Uyuyan insan, nefes ritmi, küçük hareketler ve seslerle kedinin dikkatini çekiyor. Sessiz bekleyiş çoğu zaman oyun, temas ya da mama beklentisiyle bağlantılı oluyor.

Merak duygusu da önemli etkenlerden. Hareketsiz yatan insan, kedi dünyasında açıklanması gereken ilginç sahne yaratıyor. Gözlerini dikmesi tehdit anlamı taşımıyor, tam tersine çevrede neler olduğunu kontrol etme isteğini yansıtıyor. Özellikle düzenli saatlerde uyanan kediler, sahibinin kalkmasını beklerken gözlemci moda geçiyor.