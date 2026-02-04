onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bu Adada Aylarca Ücretsiz Yaşayabilirsiniz! Ancak Bir Şartı Var

Bu Adada Aylarca Ücretsiz Yaşayabilirsiniz! Ancak Bir Şartı Var

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.02.2026 - 15:07

Modern hayat temposundan uzaklaşma fikri son dönemde daha fazla ilgi görüyor. Galler kıyılarında yer alan Skomer Adası, doğayla iç içe yaşam arayanlar için dikkat çekici gönüllülük fırsatı sunuyor. Yaz sezonu boyunca seçilen katılımcılar adada uzun süre konaklayabiliyor. Konaklama ve temel ihtiyaçlar program kapsamında karşılanıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Skomer Adası, kutup martısı kolonileriyle tanınıyor

Skomer Adası, kutup martısı kolonileriyle tanınıyor

Galler açıklarında yer alan Skomer Adası, deniz kuşları açısından Avrupa’nın öne çıkan doğal alanları arasında gösteriliyor. Ada, özellikle kutup martısı kolonileriyle biliniyor. Günübirlik ziyaretler mümkün olsa da yaz aylarında sınırlı sayıda gönüllü, adada aylar süren konaklama hakkı elde ediyor.

Program, Wildlife Trust of South & West Wales tarafından yürütülüyor. Mart sonundan eylül sonuna kadar farklı dönemlere yayılan görevler bulunuyor. Katılımcılar, ada görevlileriyle ziyaretçi yönlendirme süreçlerine destek veriyor ve yaban hayatı takibini sürdürüyor.

Gönüllülerin ana görevi kutup martısı popülasyonunu izlemek

Gönüllülerin ana görevi kutup martısı popülasyonunu izlemek

Kutup martısı sayımı, ada ekosistemi açısından kritik önem taşıyor. Gönüllüler, belirlenen rotalar üzerinden koloni gözlemi yapıyor ve nüfus değişimlerini kayıt altına alıyor. Aynı süreçte Manx yelkovanı gibi farklı deniz kuşları da gözlem kapsamına giriyor.

Görev tanımı romantik görünse de fiziksel dayanıklılık şart. Uzun yürüyüşler, sert rüzgar ve ani hava değişimleri günlük rutinin parçası. Program açıklamalarında zorlu doğa koşullarına uyum vurgusu özellikle yapılıyor. Konfor beklentisi minimum seviyede tutuluyor, doğayla temas ön planda ilerliyor.

Ada yaşamı sakin ilerliyor ama tempo oldukça yoğun

Ada yaşamı sakin ilerliyor ama tempo oldukça yoğun

Gönüllüler yalnızca kuş gözlemi yapmıyor. Günlük program kapsamında ziyaretçilere rehberlik ediliyor, yürüyüş güzergahları anlatılıyor ve güvenlik bilgilendirmeleri paylaşılıyor. 

The Wick adı verilen koy, fotoğraf meraklılarının uğrak noktası olarak öne çıkıyor. Kutup martıları, razorbill ve guillemot kolonileri aynı bölgede gözlemlenebiliyor. Günübirlik ziyaretçiler adayı ortalama beş saat içinde turlarken, gönüllüler adanın ritmine uyum sağlayarak daha uzun ve detaylı gözlemler yapma şansı yakalıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın