Bu Adada Aylarca Ücretsiz Yaşayabilirsiniz! Ancak Bir Şartı Var
Modern hayat temposundan uzaklaşma fikri son dönemde daha fazla ilgi görüyor. Galler kıyılarında yer alan Skomer Adası, doğayla iç içe yaşam arayanlar için dikkat çekici gönüllülük fırsatı sunuyor. Yaz sezonu boyunca seçilen katılımcılar adada uzun süre konaklayabiliyor. Konaklama ve temel ihtiyaçlar program kapsamında karşılanıyor.
Skomer Adası, kutup martısı kolonileriyle tanınıyor
Gönüllülerin ana görevi kutup martısı popülasyonunu izlemek
Ada yaşamı sakin ilerliyor ama tempo oldukça yoğun
