Bilime Göre Uzun Yaşamak İçin Ne Kadar Egzersiz Yeterli?

Araştırma yalnızca egzersiz süresine odaklanmıyor. Günlük oturma süresinin azaltılması da önemli sonuçlar ortaya koyuyor. Gün içinde oturarak geçirilen zamanın 30 dakika düşürülmesi, daha sınırlı olsa da anlamlı sağlık kazanımlarıyla ilişkilendiriliyor. Özellikle masa başında uzun saatler geçiren kişiler açısından tablo dikkat çekici.

Veriler, hareket eklemenin hareketsizliği azaltmaya kıyasla daha güçlü etki yarattığını gösteriyor. Yine de tamamen sabit kalan günlük rutin yerine küçük oynamalar yapmak bile risk seviyesini aşağı çekebiliyor. En büyük kazanç, en az hareket eden kesimde görülüyor.