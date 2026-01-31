Duş Başlıklarının İçini Temizlemenin Pratik Hilesi! İçinden Çıkanlara Şaşıracaksınız
Duş başlıkları çoğu zaman temizlik sırasında gözden kaçıyor. Dış yüzey temiz görünse bile iç kısımlarda kireç ve organik kalıntılar birikiyor. Zamanla tıkanan delikler su basıncında düşüşe yol açıyor. Düzensiz akan su, duş keyfini ciddi şekilde etkiliyor. Uzmanlar, bu sorunun pratik bir yöntemle çözülebileceğini söylüyor.
Duş başlığında kireç birikimi neden sorun yaratıyor
Karbonat ve sirke yerine önerilen yöntem
Duş başlığı sitrik asitle nasıl temizlenir?
