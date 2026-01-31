Duş Başlıklarının İçini Temizlemenin Pratik Hilesi! İçinden Çıkanlara Şaşıracaksınız

Pek çok kişi kireç temizliği sırasında karbonat ya da beyaz sirkeye yöneliyor. Uzmanlara göre bu yöntemler yüzeye zarar vermese de uzun süre bekleme gerektiriyor. Daha hızlı ve etkili sonuç isteyenler için sitrik asit öneriliyor.

Sitrik asit, düşük pH değeri sayesinde kalsiyum ve mineral kalıntılarını çözme konusunda oldukça güçlü. Eczanelerde toz formda satılıyor. Temizlik sırasında paket üzerindeki kullanım talimatlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Eldiven kullanımı ya da işlem sonrası ellerin yıkanması öneriliyor, çünkü ciltte tahrişe yol açabiliyor.