Duş Başlıklarının İçini Temizlemenin Pratik Hilesi! İçinden Çıkanlara Şaşıracaksınız

Duş Başlıklarının İçini Temizlemenin Pratik Hilesi! İçinden Çıkanlara Şaşıracaksınız

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.01.2026 - 16:02

Duş başlıkları çoğu zaman temizlik sırasında gözden kaçıyor. Dış yüzey temiz görünse bile iç kısımlarda kireç ve organik kalıntılar birikiyor. Zamanla tıkanan delikler su basıncında düşüşe yol açıyor. Düzensiz akan su, duş keyfini ciddi şekilde etkiliyor. Uzmanlar, bu sorunun pratik bir yöntemle çözülebileceğini söylüyor.

Duş başlığında kireç birikimi neden sorun yaratıyor

Duş başlığında kireç birikimi neden sorun yaratıyor

Duş başlığının iç kısmında zamanla kireç ve mineral kalıntıları oluşuyor. Sert suya maruz kalan yüzeylerde kalsiyum birikimi hızlanıyor. Deliklerin tıkanmasıyla birlikte su akışı düzensiz hale geliyor. Basınç düşüşü, püskürtme dengesizliği ve sıçrama sorunları ortaya çıkıyor.

Gözle fark edilmesi zor olsa da iç kısımlarda oluşan tortular hijyen açısından da risk taşıyor. Nemli ortam, küf ve bakteri oluşumuna zemin hazırlıyor. Bu nedenle yalnızca dış yüzey temizliği yeterli olmuyor, iç temizlik de düzenli şekilde yapılmalı.

Karbonat ve sirke yerine önerilen yöntem

Karbonat ve sirke yerine önerilen yöntem

Pek çok kişi kireç temizliği sırasında karbonat ya da beyaz sirkeye yöneliyor. Uzmanlara göre bu yöntemler yüzeye zarar vermese de uzun süre bekleme gerektiriyor. Daha hızlı ve etkili sonuç isteyenler için sitrik asit öneriliyor.

Sitrik asit, düşük pH değeri sayesinde kalsiyum ve mineral kalıntılarını çözme konusunda oldukça güçlü. Eczanelerde toz formda satılıyor. Temizlik sırasında paket üzerindeki kullanım talimatlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Eldiven kullanımı ya da işlem sonrası ellerin yıkanması öneriliyor, çünkü ciltte tahrişe yol açabiliyor.

Duş başlığı sitrik asitle nasıl temizlenir?

Duş başlığı sitrik asitle nasıl temizlenir?

Öncelikle duş başlığı yerinden çıkarılıyor ve geniş bir kabın içine yerleştiriliyor. Kap soğuk suyla dolduruluyor. Ardından ölçülü miktarda sitrik asit ekleniyor ve karışım nazikçe karıştırılıyor. Başlığın her noktasının solüsyonla temas etmesi sağlanıyor.

Sitrik asidin etkisi karbonata kıyasla daha agresif olduğu için 15 ila 45 dakika arası bekleme süresi yeterli oluyor. İşlem tamamlandıktan sonra duş başlığı bol temiz suyla durulanıyor. İç kısımdan su akıtılarak asit kalıntıları tamamen temizleniyor. Yüzey hassasiyetine karşı görünmeyen küçük noktada deneme yapılması öneriliyor. Risk oluşması halinde sirke ya da karbonat gibi daha yumuşak yöntemlere yönelmek gerekiyor.

