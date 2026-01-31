Bilime Göre Doğru Oturma Şekli Nasıl Olmalı?

Kitap okuma, oyun oynama, bilgisayar kullanımı ya da bulmaca çözme gibi aktiviteler, araştırmalar boyunca güçlü bilişsel çıktılarla ilişkilendirildi. Yürütücü işlevlerin daha verimli çalıştığı, çalışma belleğinin daha aktif olduğu ve durumsal hafızanın olumlu etkilendiği gözlemlendi.

Elde edilen etki büyüklükleri sınırlı olsa da sonuçlar farklı yaş gruplarında ve farklı çalışma tasarımlarında tekrarlandı. Zihin aktif kaldığında, oturarak geçirilen zaman tek başına olumsuz sonuç üretmiyor.