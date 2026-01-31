Bilime Göre Doğru Oturma Şekli Nasıl Olmalı?
Gün içinde saatlerce oturmak artık hayatın parçası. Ofiste, evde, koltukta ya da masa başında geçirilen zaman giderek artıyor. Ancak bilimsel çalışmalar, oturmanın tek başına sorun olarak görülmediğini ortaya koyuyor. Asıl fark yaratan unsur, otururken zihnin neyle meşgul olduğu. Aynı pozisyonda geçirilen süre, beyin açısından bambaşka sonuçlar doğurabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı koltuk, aynı süre... Ama beyin için tablo tamamen farklı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zihni aktif tutan oturma biçimleri bilişsel performansı destekliyor
Pasif ekran süresi bilişsel gerilemeyle daha sık anılıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın